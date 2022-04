Putin, îmbrăcat într-un costum albastru închis cu o cămașă albă și cravată, a stat în Catedrala Mântuitorul din Moscova și a ascultat slujba, flancat de primarul Moscovei, Serghei Sobianin.



Liderul rus a făcut semnul crucii de mai multe ori în timpul ceremoniei. Când Patriarhul Kiril a anunțat "Hristos a înviat", Putin s-a alăturat celorlalți membri ai congregației cu răspunsul "Adevărat a înviat".



Patriarhul Kiril, care susține ofensiva în Ucraina, a transmis sîmbătă în mesaj în care-și exprimă speranța că războiul să se termine în curând, fără însă a-l condamna.

Putin is celebrating Orthodox Easter alongside the mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, who he normally does this with instead of the actual family he doesn’t acknowledge in public pic.twitter.com/S0lwXwboex