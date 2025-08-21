Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit vineri în Alaska pentru primul summit SUA-Rusia din ultimii peste patru ani și au petrecut aproape întreaga întâlnire de trei ore discutând cum ar putea arăta un compromis privind Ucraina, au declarat sursele.

Într-o discuție cu reporterii cu Trump după summit, Putin și-a exprimat speranța că acordurile încheiate cu Trump vor deschide calea pentru pace în Ucraina. Cu toate acestea, nici Trump, nici Putin nu au oferit detalii despre discuțiile lor.

Practic, Putin a făcut un compromis în ceea ce privește revendicările teritoriale pe care le-a subliniat în iunie 2024, care ar fi implicat renunțarea completă a Kievului la regiunile Donețk și Luhansk (Donbas), Herson și Zaporojie, au declarat sursele pentru Reuters, vorbind sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Kievul a respins aceste condiții, echivalându-le cu capitularea.

Conform a trei surse, în cadrul noilor propuneri, președintele rus insistă în continuare asupra retragerii complete a Ucrainei din teritoriile Donbasului pe care Kievul le controlează încă. La rândul său, Rusia este pregătită să oprească acțiunile militare de-a lungul liniei de contact actuale din regiunile Zaporojie și Herson.

Conform datelor americane și surselor deschise, Rusia controlează 88% din teritoriul Donbasului și 73% din regiunile Zaporojie și Herson.

Ca parte a unui posibil acord, Rusia este, de asemenea, pregătită să returneze Ucrainei zone din regiunile Harkov, Sumy și Dnepropetrovsk care se află sub control rusesc, au declarat sursele.

Putin cere în continuare ca Ucraina să renunțe la statutul de membru NATO și dorește garanții obligatorii din punct de vedere juridic că alianța militară condusă de SUA nu se va extinde spre est, că Ucraina va rămâne neutră, că forțele sale armate vor fi limitate și că trupele occidentale nu vor fi staționate pe teritoriul său ca forțe de menținere a păcii, au declarat sursele.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri ideea retragerii trupelor din teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional ca parte a acordului, argumentând că Donbasul servește drept fortăreață pentru a împiedica avansul Rusiei în Ucraina.

„Dacă vorbim pur și simplu despre retragerea trupelor din est, nu putem face asta”, a declarat el reporterilor joi. „Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, inclusiv a celor mai puternice linii defensive.”

Între timp, aderarea la NATO este un obiectiv strategic consacrat în constituția Ucrainei și este considerată de Kiev drept cea mai fiabilă garanție de securitate. Zelenski a declarat că decizia privind aderarea la alianță nu depinde de Rusia.

Casa Albă și NATO nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii cu privire la propunerile Rusiei.

Politologul Samuel Sharap, președintele departamentului Rusia și Eurasia de la think tank-ul american RAND, consideră că orice cerere de retragere a trupelor din Donbas va fi imposibil de îndeplinit de către Kiev, atât din punct de vedere politic, cât și strategic.

„Deschiderea către «pace» în termeni categoric inacceptabili pentru cealaltă parte ar putea fi mai degrabă o paradă pentru Trump decât un semn de dorință autentică de a face compromisuri”, a spus el. „Singura modalitate de a testa această presupunere este de a începe un proces serios la nivel de lucru pentru a discuta aceste detalii.”

TRUMP: PUTIN VREA SĂ PUNĂ TERMINE TOTUL

Conform estimărilor americane și hărților open-source, Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina.

Întâlnirea lui Putin cu Trump în Alaska a fost cea mai bună șansă de pace de la izbucnirea conflictului în februarie 2022, deoarece a discutat despre condițiile specifice ale Rusiei și a arătat disponibilitatea lui Putin de a face compromisuri, au declarat trei surse rusești.

„Putin este pregătit pentru pace, pentru compromis. Acesta a fost mesajul care i-a fost transmis lui Trump”, a declarat una dintre surse.

Însă sursele au avertizat că Moscova nu este încă clar dacă Ucraina va ceda restul Donbasului. Dacă nu o va face, conflictul va continua, au spus ele. De asemenea, nu este clar dacă Statele Unite vor recunoaște teritoriul controlat de Rusia în Ucraina.

O a patra sursă pentru Reuters a declarat că, deși problemele economice sunt secundare pentru Putin, el înțelege vulnerabilitatea economică a Rusiei și amploarea efortului necesar pentru a avansa și mai mult în Ucraina.

Trump spune că vrea să pună capăt vărsării de sânge și să fie amintit ca un „președinte pacificator”. Luni, el a declarat că a început să organizeze o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei, urmată de un summit trilateral la care va participa.

„Cred că Vladimir Putin vrea ca acest lucru să se termine”, a spus Trump, stând lângă Zelenski în Biroul Oval al Casei Albe. „Sunt încrezător că putem rezolva această problemă.”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar mai întâi este necesar să se rezolve toate problemele care necesită examinare la cel mai înalt nivel, precum și problema legitimității reprezentantului Ucrainei care ar semna posibile acorduri cu Moscova.

Putin a pus la îndoială în repetate rânduri legitimitatea lui Zelenski, deoarece mandatul său a expirat în mai 2024, iar Ucraina nu a mai organizat alegeri prezidențiale de atunci. Autoritățile ucrainene susțin că Zelenski rămâne președintele legitim deoarece țara se află sub legea marțială, care împiedică organizarea alegerilor.

Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania sunt sceptici cu privire la disponibilitatea lui Putin de a pune capăt conflictului. Surse rusești resping narațiunea europeană, spunând că Putin este cu adevărat interesat de pace.

GARANȚII DE SECURITATE PENTRU UCRAINA

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a jucat un rol cheie în perioada premergătoare summitului și în eforturile de pace, au declarat două surse pentru Reuters.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Kremlin pe 6 august. La întâlnirea de la Kremlin, Putin a precizat că este dispus să facă compromisuri și a subliniat ce ar accepta de dragul păcii, potrivit a două surse rusești.

Dacă Rusia și Ucraina pot ajunge la un acord, există diverse opțiuni pentru oficializarea acordului, inclusiv un posibil acord trilateral între Rusia, Ucraina și Statele Unite, care ar fi recunoscut de Consiliul de Securitate al ONU, a declarat una dintre surse.

O altă opțiune este revenirea la acordurile de la Istanbul din 2022, unde Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Kievului în schimbul garanțiilor de securitate internațională din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, au declarat sursele.

„Există două opțiuni: război sau pace, iar dacă nu există pace, atunci va fi și mai mult război”, a declarat o sursă.