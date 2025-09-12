Potrivit calculelor realizate de Novaya Evropa, pe baza datelor publicate pe site-ul fundației, sprijinul financiar a urcat de la 21 de milioane de ruble în perioada 2016–2020 la 172 de milioane de ruble în intervalul 2021–2025. Publicația notează însă că diferența reală ar putea fi și mai mare. Consiliul de Administrație al RSF este condus de Andrei Fursenko, prieten apropiat și aliat de lungă durată al lui Vladimir Putin, scrie Moscow Times.

De la 7 la 43 de proiecte în cinci ani

În ultimii cinci ani, RSF a finanțat 43 de proiecte de medicină fundamentală legate de procesul de îmbătrânire, comparativ cu doar șapte în perioada 2016–2020. Majoritatea aprobărilor, adică 34 de aplicații, au fost acordate între 2021 și 2023. Totodată, valoarea granturilor standard a crescut: dacă în 2017 se situau între 3 și 6 milioane de ruble, în 2024 sumele alocate ajung la 4–7 milioane de ruble anual.

Ce studiază oamenii de știință sprijiniți de RSF

Printre proiectele finanțate se numără cercetări asupra mecanismelor imunității înnăscute în formarea îmbătrânirii fiziologice și patologice, identificarea markerilor pentru anticiparea procesului de îmbătrânire și studiul conexiunilor dintre schimbările cerebrale și oculare asociate cu boala Alzheimer.

Granturi și pentru fiica cea mare a lui Putin

O parte dintre fondurile RSF au ajuns și la Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Vladimir Putin. Ea coordonează proiectul „Reglarea proceselor de reînnoire celulară în organism, baza fundamentală pentru menținerea pe termen lung a activității funcționale a organelor și țesuturilor, sănătatea și longevitatea activă a omului.”

Conform T-Invariant, Voronțova a obținut un grant în cadrul programului destinat finanțării laboratoarelor științifice de nivel mondial, unde sprijinul poate atinge 30 de milioane de ruble. Publicația a remarcat însă că indicele ei Hirsch este considerabil mai scăzut decât al altor câștigători ai competiției.

Declarațiile lui Putin despre viața prelungită

Vladimir Putin și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru proiectele de prelungire a vieții. Într-o vizită recentă la Beijing, acesta a discutat cu Xi Jinping despre perspectivele de creștere a speranței de viață și despre posibilitatea transplanturilor permanente de organe. În fața presei, liderul de la Kremlin și-a exprimat convingerea că progresul medical va permite oamenilor să trăiască până la 150 de ani. La scurt timp după vizita în China, Putin a fost prezent la complexul de laboratoare Sirius din regiunea Krasnodar, unde i-au fost prezentate așa-numitele „căpșuni de întinerire”.

Accelerarea cercetărilor impusă de autorități

The Times relata în septembrie 2024 că un oficial de rang înalt din Rusia a dispus urgentarea cercetărilor privind prelungirea vieții. Ulterior, Ministerul Sănătății a cerut institutelor să prezinte rapoarte detaliate despre metodele de contracarare a îmbătrânirii celulare.

Prieteni vechi în fruntea programului genetic

Coordonarea programului este asigurată de Mihail Kovalciuk, președintele Institutului Kurchatov și prieten apropiat al lui Putin. El conduce programul național de cercetare în domeniul geneticii și, potrivit Meduza, promovează activ ideile legate de „genomul rusesc” și extinderea considerabilă a duratei vieții. Maria Voronțova este implicată și ea în acest proiect.

