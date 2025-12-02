Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat că, în cazul în care Europa ar declanșa brusc un război cu Rusia, Moscova s-ar putea trezi rapid fără parteneri de dialog.

Declarația a fost făcută în fața reporterilor, înaintea întrevederii sale cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, potrivit BBC.

Referindu-se la conflictul din Ucraina, Putin a susținut că acțiunile Rusiei sunt „chirurgicale”, subliniind că europenii nu ar trebui să se bazeze pe această abordare.

„Nu este vorba de Ucraina. Ne ocupăm de Ucraina în mod chirurgical, cu atenție, astfel încât… bine, înțelegeți, nu? Nu este vorba de război în sensul literal, modern al cuvântului. Dacă Europa decide brusc să înceapă un război și o face, atunci ar putea apărea foarte repede o situație în care nu vom avea cu cine să negociem”, a declarat președintele rus.

Înainte de declanșarea războiului, Kremlinul a negat constant existența unor planuri de invadare a Ucrainei, în pofida avertismentelor repetate venite de la Kiev.

Federația Rusă recurge frecvent la o strategie de proiecție anticipativă, acuzând alte state de acțiuni ostile – precum ingerințe, operațiuni de influență sau sabotaj – pentru a pregăti și justifica ulterior propriile sale acțiuni de război hibrid.

La aproape patru ani de la începutul invaziei și în ciuda sutelor de mii de victime, regimul de la Moscova continuă să evite termenul „război”, preferând formula „operațiune militară specială”.

Putin a mai declarat că liderii europeni s-au îndepărtat singuri de posibilitatea unor negocieri directe cu Rusia.

„Ei bine, europenii nu tac; sunt supărați că au fost excluși din negocieri. Dar vreau să subliniez că nimeni nu i-a exclus; ei înșiși au făcut-o. Pentru o vreme… Am avut contacte strânse cu ei, iar apoi, brusc, au întrerupt contactul cu Rusia. A fost inițiativa lor.

De ce au făcut asta? Pentru că au adoptat ideea de a impune o înfrângere strategică Rusiei și, aparent, încă trăiesc în aceste iluzii, chiar dacă știu în mintea lor că asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă – atunci erau doar dorințe. Dar nu pot și nu vor să recunoască asta”, a declarat Putin.