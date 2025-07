”O hârtie care a plecat în teritoriu vineri de la Ministerul Dezvoltării către autoritățile locale privind suspendarea investițiilor până la sfârșitul anului, vorbim de aproape 2.700 de investiții apă, canal, gaz și drum. Noi nu suntem de acord cu această abordare. Trebuie ca fiecare investiție în parte să fie analizată, trebuie să vedem dacă nu cumva costurile de conservare sunt mai mari decât ceea ce ar însemna efortul bugetar acum pentru a finaliza acea investiție Și, da, trebuie să facem o analiză dacă până la urmă măsurile din primul pachet își ating ținta pe care ne-am propus-o - cea de reducere a deficitului. Mă aștept să fim chemați a contribui și cu măsuri pentru relansarea economiei și am pregătit un pachet de măsuri din acest punct de vedere și se lucrează, pentru că altfel o să intrăm într-un cerc vicios - tot tăiem, tot adăugăm taxe în plus și ajungem în recesiune economică, ceea ce nu ne dorim. Nu se colectează mai bine - și au fost în luna iunie sub plan - lucrurile nu merg cum trebuie pe zona de ANAF”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

Președintele PSD a mai afirmat că astfel de măsură trebuie discutată în coaliția de guvernare.

”Deci, va trebui să analizăm investiție cu investiție, nu se poate altfel. (...) Fiecare investiție în parte trebuie analizată, nu luate decizii din birou”, a mai spus liderul PSD.