PSD aprobă bugetul de stat pe acest an, dar pregătește ofensiva în Parlament. Amendamente de miliarde de lei și avertisment pentru Guvern

Sursă: comunicat psd

Conducerea extinsă a Partidului Social Democrat a decis, în ședinței desfășurate duminică la Vila Lac, să voteze bugetul de stat pentru acest an în Parlament. Hotărârea a fost luată după discuții interne în care liderii formațiunii au analizat proiectul de buget și contextul economic actual.

Chiar dacă social-democrații au anunțat că vor susține adoptarea bugetului, aceștia au atras atenția că documentul a ajuns în Parlament cu o întârziere considerabilă. În acest context, liderul partidului, Sorin Grindeanu, a transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, prin care a informat Guvernul despre decizia luată, dar a subliniat și o serie de nemulțumiri legate de modul în care a fost construit bugetul.

PSD pregătește amendamente pentru pachetul social

Social-democrații au anunțat că parlamentarii partidului vor depune în Parlament o serie de amendamente menite să corecteze ceea ce ei consideră a fi dezechilibre în actualul proiect de buget.

Advertising

Advertising

Principala solicitare vizează alocarea integrală a unei sume de 3,5 miliarde de lei pentru pachetul social. Potrivit PSD, aceste fonduri ar trebui să ajungă la aproximativ 3 milioane de persoane aflate în situații vulnerabile, pentru a le oferi sprijin financiar într-un context economic dificil.

Reprezentanții partidului au transmis că vor încerca să obțină sprijinul tuturor formațiunilor parlamentare pentru aceste amendamente. PSD invită astfel „toate forțele politice din Parlament” să susțină propunerile sociale care urmează să fie depuse în legislativ.

Critici la adresa politicilor economice recente

În cadrul discuțiilor din partid, liderii social-democrați au atras atenția și asupra evoluției economice din ultimele luni. Potrivit acestora, consumul se află în scădere de aproximativ șase luni, situație pe care o pun pe seama măsurilor fiscale adoptate anterior.

PSD indică în special majorările de TVA și accize ca fiind factori care au contribuit la această scădere a consumului. În același timp, social-democrații susțin că nivelul puterii de cumpărare a populației a înregistrat o diminuare severă, pe care o descriu drept cea mai drastică din ultimul secol.

Liderii partidului consideră că politicile adoptate până acum au produs efecte de austeritate, în special pentru categoriile sociale vulnerabile. Din acest motiv, PSD spune că amendamentele pe care le pregătește pentru proiectul de buget urmăresc să corecteze aceste inechități.

Decizia privind coaliția, după votul bugetului

Votul asupra bugetului de stat ar putea avea și consecințe politice importante. După adoptarea documentului în Parlament, conducerea PSD urmează să analizeze și poziția partidului în cadrul actualei formule de guvernare.

Social-democrații au transmis că după votarea bugetului va fi luată o decizie în ceea ce privește continuarea participării la guvernare sau posibilitatea ruperii coaliției. În funcție de modul în care vor fi tratate amendamentele propuse de partid, conducerea PSD va decide dacă rămâne în actuala formulă guvernamentală sau dacă va adopta o altă strategie politică.

Scrisoarea deschisă a lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan

„Prin prezenta, vă anunț oficial că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată.Domnule Prim-Ministru Ilie Bolojan,Vă adresez această scrisoare deschisă în calitatea mea de președinte al Partidului Social Democrat, principala formațiune politică din Parlament, pentru a pune capăt unui simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în ședințele coaliției de guvernare.PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și protecție românilor, nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă și profund inechitabilă.Prin prezenta, vă anunț oficial că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată.Astfel, vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an.Am ales această variantă democratică pentru a depăși blocajul pe care l-ați creat la nivelul coaliției prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD și invităm toate forțele politice din Parlament să susțină acest demers.Aceasta este poziția mea, în urma mandatului ferm al întregului partid.Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare.La nivel politic și guvernamental, abordarea dumneavoastră a devenit inacceptabilă: în loc să fiți un scut puternic pentru românii de rând și companiile românești, ați devenit un sprijin puternic pentru multinaționale.Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă toți românii, domnuleprim-ministru Bolojan:Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale.Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale.Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații.Și acum ne cereți ”responsabilitate” când discutăm dacă un copil dizabilități trebuie să primească o creștere de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.Aceasta nu este responsabilitate, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!V-am spus de mai multe ori în ședințele Coaliției că nu suntem de acord cu această abordare. Nu v-a interesat...O spun încă o dată, public, ca să fie clar pentru toată lumea!PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați!Planul economic pe care l-ați implementat este o colecție de greșeli majore, care a dus țara în recesiune. Realitatea cifrelor vă contrazice retorica:Avem 6 luni consecutive de cădere a consumului din cauza creșterilor de TVA (cota generală și cote reduse) și a accizelor impuse de dumneavoastră!Avem 6 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor, cea mai mare din ultimii 15 ani!Avem cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol!În tot acest timp, planul de relansare economică propus de PSD încă din septembrie 2025 a fost amânat 6 luni, întârziat și blocat de dumneavoastră. Din ce să crească economia dacă ați sabotat toate motoarele de creștere?Lista greșelilor dumneavoastră este lungă și dureroasă:- ⁠Guvernare pentru 5% cei mai bogați, austeritate pentru 95% dintre români. Ați pus povara pe clasa mijlocie și pe cele 5,2 milioane de români care trăiesc în sărăcie, refuzând alte soluții care ar fi așezat povara echitabil.- Ați lovit în cei vulnerabili. Măsurile dumneavoastră au adus suferință femeilor gravide, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, provocând tensiuni sociale enorme prin încasarea contribuțiilor de sănătate, chiar dacă nu fost încasări semnificative la buget.- ⁠Ați accelerat criza. Dacă scoatem efectul inflației din încasările de TVA, creșterea reală este de doar 0,9%, iar la accize impactul real este pe minus 5%! Ați lovit economia fără a rezolva problema bugetară.- Ați lovit puternic în structura sistemului de educație, vulnerabilizând viitorul României. Sunt sute de profesori care pleacă din sistem și mii de copii care nu vor mai beneficia de experiența lor. Iar bugetul pe care-l propuneți la Educație nu aduce vreo îmbunătățire, ci o înrăutățire a situației.- ⁠Ați blocat investițiile și ați redus consumul. Prin creșteri de TVA, accize și blocarea măsurilor de relansare, ați asigurat intrarea rapidă în recesiune.- ⁠Ați ales multinaționalele în detrimentul IMM-urilor românești. Scutirile de taxe pentru corporații prin reducerea IMCA și eliminarea limitei de deductibilitate înseamnă un minus de 3 miliarde lei anual! Exact cât povara pusă pe cei peste 200.000 de profesori. În schimb, aruncați 100.000 de IMM-uri românești în faliment.- ⁠Inflația de 10% este o taxă ascunsă, domnule Ilie Bolojan! Alegerea dumneavoastră de a crește taxe indirecte, TVA, accize, a dublat inflația. BNR confirmă: fără aceste creșteri, inflația ar fi fost la jumătate.- Ați implementat o austeritate sălbatică pentru cei care muncesc, lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB și ignorând arieratele de 37 miliarde lei.Astfel s-a ajuns la 95% din povara pe muncă și 5% pe capital.Să nu uităm, declarațiile dumneavoastră alarmiste repetate, inclusiv cele din presa internațională, că țara este în incapacitate de plată, care au speriat investitorii și au ținut dobânzile sus, blocând economia.Domnule Ilie Bolojan, ca președinte al PSD și al Camerei Deputaților, vă spun clar: PSD refuză să mai participe la falimentul României!Prin urmare, PSD va susține adoptarea neîntârziată a următoarelor măsuri:- ⁠Amendarea în Parlament a Pachetului de Solidaritate, un sprijin real pentru 3 milioane de beneficiari, inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru familiile monoparentale, cu un impact bugetar minor, de doar 0,16% din PIB.-⁠ ⁠Includerea acestor măsuri în Bugetul de Stat pe 2026, un buget care trebuie să fie bazat pe investiții masive și sprijin real pentru categoriile vulnerabile.Decizia corectă pentru milioane de români va fi luată în Parlament.Susțineți cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din Coaliție sau asumați-vă consecințele politice.Și noi vom face același lucru, dar în beneficiul românilor!”, a scris Sorin Grindeanu în scrisoarea adresată premierului României.