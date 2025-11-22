„Știu cât de greu a fost vouă, m-au călcat în picioare și ne-au călcat în picioare, au mințit oamenii că noi AUR suntem cel mai mare pericol din România. Pericolul e acum în Palatul Cotroceni și în Palatul Victoria și ne conduc de 35 de ani, trebuie să ne luptăm.

Sunt convins că o să învingem, că milioane de români și-au pus încrederea în noi.

Lui Nicușor i-au rambursat toate cheltuielile și i-au intrat ca donații, și noi, că am avut o televiziune, e mare problemă. Noi trebuie să nu avem nimic și să fim și fericiți.

Andrei Ciurunga îl cheamă pe poetul care a scris o poezie ce se potrivește și în cazul nostru. Dacă am strigat că haitele ne fură adâncul codrii, cerul stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea.

Asta merită toți cei care au venit aici pe pământurile noastre, toți cei care au venit să ne jefuiască și toți care vin în țara noastră să fie stăpâni peste noi. Avem un singur stăpân: bunul Dumnezeu.

Nu vom accepta niciodată hoarde păgâne care vin să ne ia libertatea, suveranitatea și pâinea din fața alor noștri. Noi suntem români, suntem aici pe veci stăpâni.

Băieți, domnule Bolojan, aveți toată puterea: tăiați-le pensiile speciale mâine, dacă tot răspândiți minciuni că nu vrea AUR, tăiați-le.

Tăiați numărul de parlamentari la 300. Ce reformă e asta? Conduceți prin frică, induceți panică, nu știți să faceți nimic de fapt”, a spus liderul AUR, George Simion.

George Simion face apel la unitate și mobilizare, după ce Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu