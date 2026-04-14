Lufthansa a fost nevoită să anuleze mai multe curse operate pe ruta Cluj‑Napoca – München, ca urmare a grevei declanșate de piloții companiei. Potrivit monitorulcj.ro, zborul LH1673, programat să decoleze marți dimineață la ora 06.00 de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, a fost anulat.

Un al doilea zbor afectat este cursa LH1669, care trebuia să plece spre München la ora 13.50, aceasta fiind de asemenea anulată din cauza protestului.

De grevă au fost afectate inclusiv cursele operate pe direcția München-Cluj. Astfel, a fost anulată și cursa programată să aterizeze marți la Cluj, la ora 00.30. Este vorba despre zborul LH1672, care trebuia să plece din München.

Protestul este organizat de sindicatul Vereinigung Cockpit (VC) și are la bază revendicări salariale, ce includ modificări ale schemei de pensii și solicitări privind remunerația piloților de la filiala regională Lufthansa CityLine.