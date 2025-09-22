Potrivit presei italiene, cele mai multe probleme s-au înregistrat în sectorul transporturilor, unde peste 70% dintre angajați au făcut grevă. În Napoli, protestatarii s-au confruntat cu polițiștii și au pătruns în gara centrală, blocând complet circulația trenurilor după ce au ajuns pe linii.

De asemena, în Milano a fost închisă o stație de metrou, iar la Livorno, unul dintre cele mai importante porturi ale Mediteranei, accesul a fost blocat timp de câteva ore. Protestatarii au închis șoselele de acces spre port.

Numărul manifestanților a depășit 20.000 la Roma și 15.000 la Cagliari, în Sardinia. La Bari au ieșit în stradă aproximativ 2.000 de oameni, în fața consulatului Israelului. Autoritățile locale au transmis că manifestațiile vor continua și în cursul după-amiezii.

Nu doar transporturile au fost afectate de greva generală, ci și educația. Unele școli au rămas complet închise, în timp ce altele au funcționat parțial, după ce mulți angajați au participat la proteste. În unele licee, elevii au blocat porțile școlilor pentru a-și arăta solidaritatea față de populația din Gaza.

Totodată, unitățile medicale au rămas deschise, dar funcționează cu personal redus, lucru care a condus la întârzieri și reprogramări ale consultațiilor.

Protestatarii cer guvernului italian să adopte o poziție fermă față de conflictul din Gaza, să suspende orice raport militar, sportiv și educațional cu Israelul și să sprijine livrarea de ajutoare umanitare către civilii din Fâșia Gaza.