Vaccinarea obligatorie decisă de autoritățile franceze și impunerea pașaportului COVID-19 au stârnit nemulțumirea în aceste zile. Proteste masive au loc chiar și la această oră în Paris, Strasbourg, Nisa, Montpellier, Nantes, Toulouse, Reims, Marsilia și alte orașe. Potrivit ultimelor estimări, peste 200.000 de francezi manifestează, dintre aceștia peste 14.000 la Paris, scrie LeFigaro.

NOW - Millions are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest against vaccine passports and mandatory vaccinations.



