Proteste masive în Georgia

Mulțimea, care s-a adunat în centrul capitalei Tbilisi, s-a îndreptat apoi spre palatul prezidențial, în care unii manifestanți au încercat să pătrundă. Poliția a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a-i împiedica, a constatat un jurnalist al AFP, conform Agerpres.



Partidul la putere "Visul Georgian" se confruntă în acest weekend cu primul său test electoral de la alegerile legislative din octombrie 2024, pe care le-a câștigat dar al căror rezultat este contestat de opoziție.

În acest context, alegerile locale de sâmbătă, de obicei puțin urmărite, au căpătat o importanță considerabilă. Opoziția a făcut apel la proteste împotriva unei puteri acuzate de derivă autoritară și care la rândul său a avertizat împotriva organizării unei "revoluții".



La începutul serii, mulțimea de protestatari se afla în centrul Tbilisi, agitând drapele georgiene și ale UE. Protestatarii susțin că au ieșit în stradă pentru a proteja democrația.

Prim-ministrul Irakli Kobahidzé a promis un răspuns polițienesc sever în caz de excese în Georgia și că va face să eșueze ambițiile "revoluționare" ale celor care cheamă la manifestații.



Potrivit lui, obiectivele opoziției nu au șanse să fie atinse. "Vrem să avertizăm pe toată lumea încă o dată. Să nu ajungeți să petreceți numeroși ani în spatele gratiilor", scrie sursa precizată.