Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat marţi, despre comasarea alegerilor, că s-ar bucura ca în luna februarie coaliţia să găseacă o soluţie înţeleaptă, ea precizând că în acest an vorbim de 3,8 miliarde de lei care se cheltuiesc cu desfăşurarea în bune condiţii a celor patru runde de alegeri. Gorghiu a mai spus că, prin această decizie, vor elimina toate aceste probleme care pot fi create în an electoral, an electoral care presupune întotdeauna un anumit nivel de agitaţie social, greve, proteste, dar şi costuri destul de mari.