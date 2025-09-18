Proteste Franța. Un ofițer de poliție a fost filmat împingând o femeie în Marsilia VIDEO

Franța este un butoi cu pulbere care deja a explodat, iar numărul de cetățeni nemulțumiți, care ies în stradă să scandeze împotriva politicii lui Emmanuel Macron va crește. Între confruntările manifestanților cu forțele de ordine, o femeie din Marsilia a fost trântită la pământ de un polițist. 

Un ofițer de poliție a fost filmat împingând o femeie în Marsilia; sediul poliției declară că „studiază” imaginile. 

Într-o filmare filmată de un jurnalist Agence France-Presse joi, 18 septembrie, o femeie cade, se ridică, apoi este împinsă de un ofițer de poliție care îi spune de mai multe ori „Ieși de aici”.

cena a fost filmată în cartierul Joliette din Marsilia, în primele ore ale dimineții, în timp ce poliția dispersa protestatarii cu gaze lacrimogene. Contactată de Le Monde , sediul poliției a declarat că „studiază” imaginile. O sursă din poliție a dat asigurări că a fost făcută o cerere de evacuare, apoi o citație și că „nimic nu contravine doctrinei menținerii ordinii”.