Protest împotriva lui Tudorel Toader! I se cere demisia

Protestatarii au purtat bannere cu mesajele "Împreună suntem o voce: studenţi şi absolvenţi UAIC. Demisia, Toader!", "1.294 absolvenţi vă cer demisia", "30.636 de oameni cer demiterea lui Tudorel Toader din funcţia de rector al Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' - Iaşi".

"Sunt absolvent de 'Cuza' (UAIC - n.r.). Am studiat între 1994 - 1999, am studiat în străinătate, m-am şcolit la şcoli foarte înalte, între timp am aflat că a devenit de la universitatea a zecea din România a 'nşpea', iar în Europa suntem la două sute şi ceva. Probabil că nu numai sistemul de învăţământ românesc e vinovat de decăderea asta, probabil şi demoralizarea cu care studenţii şi ex-studenţii o simţim la 'Cuza'. Aici profesorii nu se schimbă, dinozaurii rămân.

Unul dintre dinozauri este Tudorel Toader. (...) El a fost şi politician şi ar trebui să facă un pas în spate. (...) Ca cercetător, ca om care lucrează mult să scrie un text pot spune că nu poţi să stai şi să fii rector pentru a doua oară. Suntem supăraţi. El nu e singurul. Ştim asta şi nu putem să ne prefacem că lucrurile merg bine dacă merg aşa cum merg. De asta şi protestul nostru, de aceea mulţi au semnat petiţia asta (pentru demiterea rectorului Tudorel Toader - n.r)", a spus jurnaliştilor Alexandru Cohau, cercetător la Institutul de Filologie "Alexandru Philippide" din Iaşi, notrază agerpres.