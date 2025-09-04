Peste 50 de persoane din orașul Babadag au participat în fața sediului Poliției orașului la un protest prin care au cerut siguranță pentru toți cetățenii și implicit au cerut și mărirea numărului de polițiști.



Agentul care a ajuns la spital a încercat să aplaneze un scandal izbucnit între mai mulți indivizi care se luaseră la ceartă, dar a fost lovit în cap cu o bâtă. Scandalagiul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj.





În timpul acțiunii, organizatorii au purtat tricouri pe care au scris „Eu sunt Ciprian”, prenumele polițistului rănit în urmă cu câteva zile, în timpul misiunii. Oamenii au amplasat pe garduri și mesaje precum „Violența nu e soluția. Respectul e direcția”.