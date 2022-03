După ce mesajul video al lui Arnold Schwartzenegger a fost distribuit pe Telegram, canalul de mesagerie cel mai populară din Rusia, presa controlată de Kremlin a reacționat extrem de virulent.

Semnalul a fost dat de propagandistul TV Vadim Gigin, care în cea mai urmărită emisiune de "dezbateri" politice de la postul Russia-1 l-a calificat pe fostul campion la culturism drept "imaginea de copertă a imperialismului și colonialismului american”.

Înfuriat de faptul că Schwarzenegger le-a povestit rușilor că idolul său a fost campionul sovietic la haltere Iuri Vlasov, Gigin i-a transmis că nu l-a înțeles niciodată pe Vlasov, "care s-a opus dizolvării Uniunii Sovietice”, sugerând că fostul actor și politician nici n-ar avea capacitatea intelectuală să înțeleagă, potrivit The Daily Beast. Gigin, figură emblematică a propagandei din Belarus și Rusia, a fost supus unor sancțiuni europene încă din 2011, pentru represiune politică, fraudă electorală și propagandă, potrivit presei locale.

În aceeași emisiune, un cunoscut scriitor și membru al Partidului Bolșevic, Zakhar Prilepin, l-a acuzat pe Schwarzenegger, "care a ucis 3 milioane de ruși în filmele sale", că și-a amintit brusc cât de mult îl iubește. N-a lipsit din lista atacurilor nici faptul că tatăl actorului a fost ofițer SS și a luptat împotriva sovieticilor, fiind rănit în apropiere de Leningrad. "Arnie, ești un Predator și un inamic”, a fost concluzia lui Prilepin. Scriitorul, veteran al celui de-al doilea război din Cecenia, a stârnit controverse prin înrolarea sa în milițiile paramilitare pro-ruse din Donețk și relatările despre atrocitățile la care i-ar fi supus pe ucraineni, fapt pentru care Kiev-ul l-a și acuzat de terorism.

Și tabloidul Komsomolskaya Pravda a preluat reacția campioanei ruse la powerlifting, Mariana Naumova, care i-a scris lui Schwartzenegger că trăiește într-o realitate paralelă.

Mai mult, sportiva a făcut și o comparație cu unul dintre filmele emblematice ale actorului american. „Îți amintești cum, în a doua parte a Terminator, eroul tău se întoarce în timp pentru a preveni crearea Skynet, care ar aduce moartea întregii omeniri? Operațiunea militară specială a Rusiei nu are ca scop distrugerea poporului ucrainean. Acesta vizează Skynetul neo-nazist, care de-a lungul anilor a subjugat complet Ucraina"… Nu te alătura Skynet, Terminator”.

Mesajul care a strârnit reacția presei Kremlinului.





I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV