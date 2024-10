Candidatului PSD la alegerile prezidenţiale, premierul Marcel Ciolacu, şi-a lansat duminică proiectului de ţară, anunţând că propune un plan de investiţii publice de 155 de miliarde de euro în următorii cinci ani, în domenii precum infrastructură, educaţie, sănătate, tehnologie, agricultură şi industrii competitive.

"Candidez la preşedinţie pentru că iubesc România şi cred în potenţialul ţării şi mai ales cred că avem o şansă istorică în faţă. În următorii cinci ani, putem fi a zecea economie a Uniunii Europene. Şi acesta trebuie să fie obiectivul nostru strategic. Pentru asta nu avem timp de pierdut, trebuie să începem de acum să construim o economie puternică, pentru că economia este temelia oricărui stat sigur şi prosper. Fără o economie puternică nu putem vorbi nici de venituri mai mari, nici de servicii de sănătate şi educaţie de calitate, mai ales, şi nici de bani pentru sport. În plus, doar printr-o economie consolidată putem ajunge la masa deciziilor pe plan extern", a spus liderul PSD, în cadrul evenimentului desfăşurat la Palatul Parlamentului.

Miron Mitrea a analizat planul dar și mecanismele sale de implementare:

„Este un program care in mod evident este axat pe zona economica. Poate sa il puna in aplicare cu conditiile: Sa aiba majoritatea in Parlament si ca partidul lui sa poata faca parte din guvern

Noi suntem intr-un moment in care aceasta coalitie s-a format un pic invers. Istoria scurta: PNL a guvernat singur ca fost Covidul, dupa aceea PSD a revenit, intr-un fel, in guvern. Dupa o vreme se certara, ca sa zicem asa, ca oltenii, isi dadura cuvinte grele si se despartira. In mod normal, PSD-ul fiind partidul cu cele mai multe voturi ar fi trebuit sa fie cel care formeaza guvernul, dar ma rog, asa se intampla cand cel care a castigat presedintia, partidul lui nu castiga si alegerile parlamentare.

In cazul in care presedintele ales anul acesta face parte dintr-un partid care castiga si alegerile parlamentare, situatia se simplifica. Daca vom fi iar in situatii in care cineva castiga alegerile prezidentiale, altcineva alegerile parlamentare, si incepe iarasi jocul, lucrurile vor fi complicate.

Sigur ca, daca te uiti la toate programele prezidentiale, toate se refera si la zona executiva, dar presedintele este seful executivului. Si premierul este seful executivului, dar amandoi fac parte din executiv. Ca dovada, presedintele poate conduce guvernul de cate ori vrea el. Nu trebuie sa ii aprobe nimeni sa mearga sa prezideze guvernul. Este o chestiune destul de ambigua in Constitutia Romaniei, si nu este de azi de ieri. A fost in prima Constitutie, este si in a doua.

Președintele tarii poate face demersuri serioase in vederea unui program economic, pentru ca el semneaza pana la urma tot, toate trec prin mana presedintelui. Trebuie sa faca lobby si de multe ori sa il ameninte pe cel care duce cana la gura ca sa o faca asa cum trebuie”, a spus Miron Mitrea.

În ceea ce privește afirmațiile lui Marcel Ciolacu conform cărora România poate sa devina a zecea forta a Europei in urmatorii 5 ani, Miron Mitrea a comentat:

„Si asta e ambiguitatea, ca sa fiu corect. Ambiguitatea pe care o folosesc politicienii. La ce cifre ne referim, la produsul intern brut, la PPC, la produsul intern brut pe cap de locuitori in pret comparat, la dimensiunea bugetului, la ce ne referim cand zicem a zecea putere? Ca si tarile cand se compara au tot felul de indicatori. Daca ne referim la produsul intern brut, da, Romania poate in cinci ani, dar greu, sa fie pe pozitia a zecea.

Daca se referea la forta economica, aceasta este masurata cum? Ca a fost ambiguu. Vom fi a zecea tara ca dimensiunea exportului, vom fi a zecea tara ca productie de energie electrica, de aceea cand a zis vom fi a zecea tara ca putere economica, ma gandesc ca s-a referit la PIB. Noi avem acum un PIB probabil in jur de 400 de miliarde, ceea ce inseamna ca este de 10 ori mai mare decat in 2000, ceea ce este bine, am mers bine. Suntem inaintea unor tari ca Grecia si Portugalia, dar nu suntem pe pozitie 10 din 27 de tari”.

Cum un punct forte al planului lui Ciolacu este reindustrializarea României, Miron Mitrea nu a pierdut ocazia să comenteze această mișcare a candidatului PSD:

„Asta cu reindustrializarea Romaniei este un obiectiv pretentios. Depinde de ce inseamna reindustrializare. Noi am mai vorbit aici despre ce probleme au aparut in anumite zone ale Rusiei, problemele ce apar in urma razboiului economic dintre China și SUA. Nevoia de a readuce industrializarea in zone mai prietenoase este evidenta.

Putea sa fie facuta mai demult, dar nu s-a facut. Americanii o fac, dar europenii nu o fac cu atata entuziasm decat ar trebui, dar, daca este sa ma intrebi penimeni nu o fac pentru ca au conducere slaba”

