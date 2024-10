Roman subliniază în mod special promisiunile lui Ciolacu în domeniul fiscalității, menționând că, deși propune scăderea anumitor biruri pe muncă, acest aspect nu a fost realizat în mandatul său de premier. Vicepreședintele PNL subliniază un paradox evident: cum poate un lider să promită acum o măsură pe care nu a implementat-o în trecut? Mai mult, Roman punctează lipsa de transparență cu privire la cum ar putea fi acoperită deficitul de la bugetul asigurărilor sociale, un subiect care este deosebit de sensibil pentru populație, având în vedere starea precară a acestor fonduri.

Pe lângă critica la adresa fiscalității, Roman atrage atenția și asupra inflației ridicate sub conducerea lui Ciolacu, subliniind lipsa de acțiuni concrete menite să contracareze acest fenomen economic.

„În domeniul fiscal bugetar, dl Ciolacu promite scăderea unor biruri pe muncă, la fel ca și Dragnea, dar nu a făcut acest lucru în mandatul său de premier, cum scrie în fișa postului. Nu e explicat nici cum acoperă gaura de la bugetul asigurărilor sociale, care oricum este într-o gaură și mai mare. Nu am văzut nimic despre modul în care România, condusă de dl Ciolacu a ajuns cu cea mai mare inflație. Nu am văzut nimic despre cum, dl Ciolacu a “înghețat” o tranșă de 1,1 miliarde pentru numirile politice făcute prin AMEPIP. Nu am văzut nimic despre dorința domniei sale de a distruge clasa de mijloc prin scăderea plafoanelor la microîntreprinderi. Nu am văzut nimic în legătură cu faptul ca își dorește o guvernare PSD-AUR, ca bonus pentru scoaterea doamnei Sosoaca, din cursa prezidențială”, a scris Florin Roman.

„Salariații trebuie să știe ca vor avea mai puțini bani în buzunar, pe cota progresivă a domnului Ciolacu. Ca acești bani vor merge în ajutoare sociale, nu în investiții. Tot ce-i care muncesc corect în această țară, trebuie să știe ca PSD vrea naționalizarea pilonului 2 de pensii private, noi liberalii, să creștem etapizat contribuția la 6%. Cu dl Ciolacu vom avea noi creșteri de taxe, pentru a suporta lipsa reducerilor de cheltuieli în zona publică. Cei din mediul privat trebuie să se aștepte ca dl Ciolacu să umble la dividente în goana lui după bani. Pensionarii mineri și din sistemul de ordine și siguranță publică trebuie să știe ca Marcel Ciolacu și PSD i-a abandonat în mod cinic”, a adăugat vicepreședintele PNL.

