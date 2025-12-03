Proiectul care sancționează nervii la ghișee, adoptat tacit

Este vorba despre un proiect depus de UDMR care prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei în cazul românilor care devin recalcitranți la ghișeele din instituțiile publice.

Sancționate ar putea fi: manifestările, relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituțiile publice contrar obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă în scopul menținerii unui climat de ordine și liniște publică, conform noului proiect.

Termenii sunt destul de vagi, cum ar fi „lipsit de respect” sau „obligația de a adopta o conduită civilizată”.

Cu toate acestea, proiectul a trecut tacit de Senat, merge acum la Camera Deputaților cu două avize favorabile, unul din partea Consiliului legislativ și unul din partea Consiliului economic și social.