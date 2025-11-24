Ce mai este permis

Noile reglementări limitează drastic tipurile de articole pirotehnice care pot fi comercializate. Singurele produse ce rămân pe piață sunt cele din categoria F1 – artificiile pentru brad și alte dispozitive de foarte mică intensitate. Chiar și acestea pot fi vândute doar de firme autorizate și doar persoanelor care au împlinit 16 ani.

În schimb, categoria P1 – care include majoritatea petardelor folosite în mod obișnuit – a fost eliminată complet de pe piață, fiind considerată un pericol major pentru sănătate.

Amenzi uriașe și risc de închisoare

Cei care nu respectă legea riscă sancțiuni severe. Persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei, în timp ce firmele care continuă să vândă sau să distribuie articole interzise pot fi penalizate cu sume între 10.000 și 75.000 de lei.

În situațiile grave, legea prevede chiar răspundere penală, cu pedepse care pot ajunge până la 5 ani de închisoare.

Polițiștii au început deja verificările în piețe, magazine și depozite. Până în prezent, au fost efectuate peste 700 de controale, iar autoritățile anunță că operațiunile vor continua pe tot parcursul sezonului de iarnă.