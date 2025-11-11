Potrivit noilor prevederi, pe drumurile publice vor putea circula doar trotinetele electrice care nu depășesc, prin construcție, viteza de 25 km/h și care au un motor electric cu o putere maximă de 2 kW. Modelele ce depășesc aceste limite vor fi considerate ilegale în trafic.

Asigurare și limită de vârstă pentru conducători

Proiectul introduce și obligativitatea unei asigurări de răspundere civilă pentru toate trotinetele electrice, indiferent de tipul lor, în caz de pagube produse terților. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va elabora normele de aplicare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Totodată, este stabilită o vârstă minimă de 16 ani pentru conducătorii de trotinete electrice și de 14 ani pentru cei care utilizează biciclete, măsură menită să sporească siguranța rutieră.

Cască obligatorie și interdicții în timpul deplasării

Un alt amendament important prevede că purtarea căștii de protecție devine obligatorie pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Singura excepție îi vizează pe cei care folosesc trotinete electrice în regim de self-service — aceștia vor trebui însă să își asume responsabilitatea în aplicația de închiriere, confirmând că înțeleg riscurile circulației fără cască.

Utilizatorilor li se va interzice, de asemenea, folosirea telefonului mobil sau a altor dispozitive care le pot distrage atenția în timpul deplasării. Încălcarea acestor reguli va fi sancționată cu amendă.

Sancțiuni mai dure pentru consumul de alcool sau droguri

Conducerea unei trotinete electrice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și refuzul testării, va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni.

Proiectul urmează să ajungă în celelalte comisii parlamentare pentru avize suplimentare, urmând ca apoi să fie supus votului final în plenul Camerei Deputaților.