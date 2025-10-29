Începând cu 1 ianuarie 2026, Slovacia devine prima țară care impune o limită oficială de viteză pentru mersul pe jos. Autoritățile anunță că pietonii nu vor mai putea depăși viteza de șase kilometri pe oră, pe trotuare și în spațiile publice aglomerate. Inițiativa este justificată prin dorința de a crește siguranța urbană, într-un context în care interacțiunile dintre pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice au devenit tot mai problematice.

Viteza maximă: șase kilometri pe oră

Potrivit noii legi, un pieton care merge normal se deplasează, în medie, cu aproximativ cinci kilometri pe oră. Pragul legal impus de șase kilometri pe oră lasă o marjă mică de toleranță. Regula se aplică nu doar celor care merg pe jos, ci și celor care folosesc trotinete electrice, role sau skateboarduri. Măsura, descrisă de publicația Merkur, este parte a unui efort mai amplu de reorganizare a traficului urban și de prevenire a coliziunilor ușoare, dar frecvente, de pe arterele pietonale.

Guvernul promite „o dinamică mai sigură”

Executivul slovac susține că uniformizarea regulilor între diferitele categorii de participanți la trafic va contribui la o mai bună disciplină stradală. Autoritățile afirmă că, odată cu explozia mijloacelor de transport personale electrice, conflictele dintre pietoni, bicicliști și șoferi s-au înmulțit vizibil. Prin această măsură, guvernul speră să reducă incidentele minore, dar frecvente, și să ofere o coerență juridică zonelor urbane cu densitate ridicată.

Reacțiile slovacilor: între umor și sprijin

Adoptarea noii reguli a provocat o avalanșă de reacții în spațiul public. Pe rețelele sociale, mulți cetățeni au ironizat ideea, imaginându-și „radare pentru pietoni” sau polițiști dotați cu cronometre. Alții, însă, consideră măsura justificată. Potrivit lor, aglomerația urbană și indisciplina generală fac necesară o reglementare clară chiar și pentru mersul pe jos. O parte dintre experții în mobilitate urbană au subliniat că legea are un caracter educativ. Ea nu vizează doar pedepsirea, ci și responsabilizarea pietonilor, transmițând mesajul că și mersul pe jos trebuie făcut în siguranță și cu respect față de ceilalți participanți la trafic.

Bucureștiul, orașul în care 10 kilometri pot dura o oră

Critici privind aplicarea măsurii

Nu toată lumea crede, însă, că legea va putea fi pusă în practică eficient. Numeroși locuitori din orașele mici și din zonele rurale consideră că verificarea vitezei de deplasare a pietonilor este aproape imposibilă în realitate. Unii juriști au remarcat că textul legislativ nu precizează clar modul de măsurare a vitezei și nici ce sancțiuni vor fi aplicate în cazul depășirii acesteia. Chiar și așa, guvernul insistă că legea are o valoare simbolică și preventivă, menită să descurajeze comportamentele imprudente pe trotuar.

De la statistici alarmante la lege unică în Europa

Inițiativa Slovaciei nu a apărut din senin. Datele oficiale arată o dublare a numărului de accidente pe trotuare în ultimii cinci ani. Cauzele principale sunt utilizarea necorespunzătoare a trotinetelor electrice și creșterea densității traficului mixt în zonele pietonale. Guvernul a decis să reacționeze printr-o lege care, deși neobișnuită, are ca scop reducerea acestor incidente. Măsura ar putea deveni un precedent pentru alte state care se confruntă cu probleme similare.

Slovacia, model de inspirație pentru alte capitale europene

Experiențele anterioare din alte țări susțin ideea că reglementările mai stricte pot da rezultate. În Helsinki, implementarea zonelor cu viteză redusă și lărgirea pistelor pentru biciclete au dus la scăderea cu aproape 40% a accidentelor pietonale. Slovacia speră să atingă rezultate comparabile, consolidându-și reputația de stat care experimentează soluții inovatoare în domeniul siguranței urbane.

Parlamentul European a dat aprobarea finală pentru reforma permiselor de conducere. Schimbare majoră pentru toți șoferii din Europa