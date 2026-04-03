Prognoză meteo pentru Paște: valori termice sub normalul perioadei. Unde va fi cel mai rece
Temperaturi Paște
Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele obișnuite în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile nordice și nord-estice, în perioada sărbătorilor de Paște, potrivit prognozei publicate vineri de meteorologi pentru următoarele patru săptămâni, respectiv până pe 4 mai.
Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026
Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile nordice şi nord-estice.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor, cu un uşor deficit în regiunile vestice.
Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026
Temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendinţă uşor deficitară în majoritatea regiunilor.
Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026
Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
