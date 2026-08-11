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Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi peste normal în mare parte din țară și ploi puține
Prognoza meteo
România va traversa o perioadă în general mai caldă decât în mod obișnuit între 10 august și 7 septembrie. Temperaturile vor depăși mediile specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vestul și centrul țării.
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