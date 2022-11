"La sfarsitul unltimei veri, meteorologii avertizau asupra unui fenomen mai rar, dar care s-a produs in acest an - acela de canicula meditaereana a marii cu acelasi nume, care anunta o serie de fenomene viitoare tinand de caracterul extrem, respectiv faptul ca apele Marii Mediterane au inregistrat temperaturi de peste 31 de grade Celsius, ceea ce putea sa provoace pe termen scurt o serie de furtuni deosebit de violente - asa cum s-a intamplat la 26 august, in Corsica - sau ca pe termen relativ scurt, aceasta cantitate imensa de energie care a fost inmagazinata avea sa se exprime sub forma unor manifestari meteo-climatice extreme.

Aceasta deja incepe sa se manifeste. O parte importanta a continentului nostru s-a bucurat de fenomenul Verii indiene deosebit de persistent (peste 2 saptamani), si iata acum, in aceleasi context, mediteranean. Mai toata Europa de sud-est cunoaste aceste ploi puternice, inundatii, iar semnalul pentru perioada imediat urmatoare este acela al unor temperaturi mult mai ridicate decat normalele multianuale ale perioadei", a declarat Mircea Duțu.

Referitor la schimbarile climatice, profesorul a spus ca principala actiune consta in reducerea emisiilor de gaze cu efecte de sera, dar importante sunt, de asemenea, si adaptarea si rezilenta societatii asupra efectelor schimbarilor climatice.

Mircea Dutu a dat ca exemplu cele mai recente date obtinute in urma unui studiu care ne arata cat emite un locuitor din principalele tari ale planetei. Mai exact, potrivit datelor, un roman emite timp de 1 an 4,3 tone de dioxid de carbon, un bulgar - 6,2 tone, un spaniol - 5 tone, un francez - 4,5 tone iar un polonez - 8,7 tone.

"Ca atare, trebuie sa continuam eforturile de dezvoltare a energiilor renovabile si a acelei atitudini de sobrietate in consumarea energiei termice, electrice sau de alta natura, a resurselor naturale, a alimentelor pentru ca de acum inainte vom trai intr-o societate in care cumpatarea, grija si adaptarea la mediu vor produce efecte", a aratat Mircea Dutu.

Potrivit expertului, sub impactul incalzirii globale generalizate, fenomenele meteo extreme, respectiv valurile de caldura extreme, inundatiile, mega-incendiile si secetele persistente se vor inmulti ca numar, vor creste in intensitate, ceea ce va duce la un impact deosebit de mare asupra societatii umane si a conditiei fiecaruia dintre noi.

El a dat ca exemplu episodul canicular din Franta care, potrivit statisticilor, s-a dovedit extrem de sever, avand ca efect 2.800 de cazuri de decese premature.

Este de asteptat ca numarul deceselor premature anuale sa depaseasca cifra de 90.000 si sa creasca numarul bolilor infectioase si a celor generate de poluarea aerului, mai spune specialistul.

Nucleu ciclonic deasupra României - cod roşu de vreme severă în mai multe ţări

Este cod roșu de vreme rea în Croația și în Serbia. Deasupra României s-a format un nucleu ciclonic.

"Sistemele frontale asociate acestui nucleu ciclonic se deplasează treptat către zona țării noastre, astfel încât va determina, într-o primă fază, intensificări ale vântului", anunță meteorologul ANM Alina Șerban.

În același timp, această formațiune, prin sistemele frontale asociate, va aduce și precipitații în general sub formă de ploaie în jumătate estică și pe arii mai restrânse, în rest, nu foarte însemnate cantitativ, iar pe crestele montane foarte înalte vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Acest nucleu ciclonic va veni cu un sector cald în zona țării noastre, astfel încât temperaturile vor fi ridicate pe parcursul zilei de mâine în mare parte din țară, cu mult mai ridicate chiar decât în mod normal la această dată.

În vestul, în sudul teritoriului, în mod deosebit, așteptăm temperaturi maxime ce vor atinge 13-14-15 grade chiar mai mult de atât în zona Dobrogei, spre 16-17 grade cu 10 grade peste ce ar trebui să înregistrăm la această dată.

Sisteme frontale vor traversa teritoriul țării noastre până spre finalul săptămânii, când se va mai răci. Temperaturile vor coborî treptat, astfel încât se va menține în jumătatea sudică până spre finalul săptămânii vreme ușor mai caldă decât ar trebui să avem la această dată, acest lucru însemnând maxime de 10-12 grade, în timp ce în restul teritoriului vorbim de o vreme normală cu temperaturi maxime de la 2-3 grade - în nordul Moldovei, la cel mult 7-8 grade - în regiunile vestice.

În aceste condiții, precipitațiile vor fi mai amestecate în zonele montane lapoviță și ninsoare foarte probabil să mai apară și prin Transilvania precipitații slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare, însă slabe cantitativ de această dată.

Minimele vor scădea treptat. Acestea vor deveni ușor negative spre finalul săptămânii cam în toate regiunile.