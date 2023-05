Spre exemplu, potrivit Europa Liberă, un polițist local din București, cu studii superioare, își începe cariera cu un salariu brut de 5.500 de lei. Totodată, în Primăria Baia-Mare salariul de bază al unui consilier, inspector sau polițist local debutant pe un astfel de post este de 4.800 de lei brut. Ca o comparație, un profesor debutant dintr-o școală sau dintr-un liceu este încadrat cu un salariu brut de bază de 4.098 de lei, conform Legii salarizării.

În plus, un actor care a atins treapta maximă a carierei profesionale și gradație maximă de vechime, adică peste 20 de ani, are un salariu de bază brut de aproape 11.000 de lei, în timp ce un profesor cu peste 25 de ani vechime are sub 7.000 de lei.

Europa Liberă a analizat salariile de bază prevăzute în Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, dar şi statele de plată din primării şi consilii judeţene, servicii de ambulanţă sau teatre. Comparațiile arată că salarii de încadrare ale profesorilor sunt inferioare, iar creșterile salariale sunt mult mai lente.

Astfel că un profesor debutant în sistemul preuniversitar câștigă undeva la 2.400 de lei net, la care se adaugă indemnizația de hrană. Salariul de bază brut al unui profesor crește cu cel mult 1.500 de lei în 25 de ani de carieră și ajunge astfel la 4.200 de lei, acesta fiind salariul maxim net. Salariul crește până la 5.500 de lei net pentru gradul didactic I, cu vechime de peste 25 de ani în profesie.

Un începător din sistemul universitar are aproximativ 2 500 de lei lunar, la care se mai adaugă și sporul de doctorat, cu care ajunge spre 3.200 de lei net, potrivit sindicaliștilor.

Iar tot în sfera educaţional-culturală, salturile salariale sunt spectaculoase.

Un actor pleacă de la un brut de 4.000 de lei ca debutant, dar face un salt de 1.500 de lei după parcurgerea primei trepte profesionale. Când ajunge la cea maximă, nivelul salariului brut urcă la aproape 11.000 de lei.

Și salariul de bază pentru un sufleur este peste cel al unui profesor, potrivit Europa Liberă. Cei cu studii superioare au salarii de încadrare și mai mari. Dacă un cadru didactic cu grad profesional maxim și peste 20 de ani vechime e încadrat cu mai puțin de 7.000 de lei, un sufleur cu aceeași vechime câștigă 8.000 de lei brut.

În plus, și veniturile brute al șoferilor de la Teatrul Național sunt superioare salariului de bază al unui profesor debutant sau chiar al unuia cu grad didactic definitiv. 4.140 de lei brut primește un șofer cu vechimea de 15-20 de ani și aproape 4.500 de lei pentru cel cu vechimea de 4.500 de lei.

Iar funcționarii din Ministere se bucură de veniturile cele mai mari din administrație. Spre exemplu, consilierii din aparatul propriu al Ministerului Energiei cu vechime de 20 de ani au venituri de încadrare între 7.000 și 11.000 de lei în unele cazuri. Iar cei care lucrează și în proiecte europene au venitul brut de peste 12.000 de lei.