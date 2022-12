„Sunt mai multe cauze care au dus la eșecul Schengen. Când am intrat în Uniunea Europeană și am negociat prost vânzarea tuturor resurselor țării, iar după aceea nu am avut capacitatea să vedem dacă acel contracte de privatizre au fost efectuate. Dacă nu am reușit să ridicăm redevența la exploatarea resurselor, atunci, acum îți pierzi capacitatea de negociere. Faptul că am intrat în Uniunea Europeană și NATO este fundamental vital pentru Romania. Dar nu am reușit să înțeleg cum, prin privatizările guvernamentale greșite, nu am reușit să facem ceva bine. Elementele punctuale ce au țintut de privatizare putea fi negociat în folosul țării.

Noi am vândut pământul la liber, în condițiile în care Ungaria și Polonia au impus restricții. România a deschis vânzările de pământ la 1.000 de euro pe metru pătrat. Un preț cât se poate de mic.

Pe viitor vom culege roadele celor 20 de ani de privatizare sălbatică. Să ne amintim de devalizarea Bancorex, astfel privatizările au devenit singura opțiune viabilă. Totuși, era necesar să avem pârghii de control, pentru ca resursele țării să nu fie date pe degeaba”, a declarat Sabin Drăgulin în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.