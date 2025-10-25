Cazul a ajuns rapid în atenția părinților, a conducerii școlii și a Inspectoratului Școlar Județean.

Claudia Covaciu, în vârstă de 24 de ani, predă biologia la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni. Tânăra este originară din Arad și a absolvit Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. De aproape trei ani, ea susține ore atât la gimnaziu, cât și la liceu, scrie BZI.

Conducerea școlii a fost sesizată de elevi

Conducerea instituției de învățământ a fost informată de către elevi despre existența unor materiale compromițătoare în care ar apărea profesoara. Imaginile ar fi fost descoperite pe platforme de videochat și ulterior distribuite între adolescenți.

„Și-a dat demisia”, a declarat Livia Panțiru, director adjunct al liceului, pentru publicația bzi.ro. Totuși, directorul unității, Liliana Carp, a declarat că decizia nu a fost confirmată oficial. „Dacă se vor confirma zvonurile, vom intra în comisia de etică și vom face toate procedurile legale”, a spus Carp.

Inspectoratul Școlar, sesizat asupra cazului

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au transmis că au deschis o anchetă pentru a verifica autenticitatea informațiilor. În cazul în care acuzațiile se dovedesc reale, profesoara ar putea fi sancționată disciplinar, măsura maximă fiind desfacerea contractului de muncă. Oficialii instituției au precizat că situația este tratată cu maximă seriozitate, mai ales din cauza implicațiilor asupra imaginii școlii și a mediului educațional.

O țară europeană introduce un cod vestimentar strict pentru școli. Elevii care lasă prea mult vederii, luați în vizor

Reacții puternice din partea părinților

Cazul a generat furie și nemulțumire în comunitatea locală. Mai mulți părinți și-au exprimat public indignarea față de ceea ce s-a întâmplat. O mamă a vorbit deschis despre acest scandal și a cerut intervenția rapidă a autorităților:

„Claudia Covaciu, profesoară de biologie, face filme pentru adulți, aceasta nefiind sancționată sau dată afară. Ea predă de 3 ani la Liceul «Lascăr Rosetti». Aceasta, în al doilea an, a avut diverse chestii cu unii elevi. Sunt doar o mamă care s-a săturat să vadă că locul unde a crescut e batjocorit de profesori care abuzează elevii sau fac videochat. Această profesoară a ajuns, să-i spun așa, să-și racoleze una din fostele eleve de anul trecut – o tânără pe nume N. B., care, de curând, a făcut 18 ani –, să o ia de acasă, spunându-i mamei ei că o să muncească, iar ele s-au mutat împreună și fac videochat. Ele două au ajuns să se filmeze și să se încarce pe internet. Am crezut că nu este adevărat, până când am fost la prietena mea, și fiul ei de 19 ani mi-a spus cu lux de amănunte toate aceste lucruri, de videoclipuri și poze cu acestea. A fost destul să intre pe site și am recunoscut-o. Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală, având în vedere că această profesoară întreține relații cu elevii după școală, chiar și cu tânărul ce a povestit?”.

Până în acest moment, Claudia Covaciu nu a oferit nicio reacție publică. Conducerea liceului și Inspectoratul Școlar continuă verificările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și dacă imaginile sunt reale.

Momentul în care un consilier USR agresează niște elevi de liceu. Cum s-a terminat incidentul pentru rezistul bătăuș - Video