Printre articolele considerate nepotrivite se află fustele și pantalonii scurți, topurile minimaliste și maieurile care lasă descoperite umerii sau abdomenul. Tot pe lista neagră se află decolteurile adânci, blugii rupți, hanoracele, pălăriile și pantofii cu platformă purtați în timpul orelor.

În plus, regulamentul interzice unghiile foarte lungi, machiajul puternic, părul colorat excesiv sau purtat neîngrijit, dar și piercing-urile ori accesoriile prea ostentative. Pentru băieți, regulile vizează îngrijirea facială, fiind interzise bărbile lungi, neîngrijite sau cu forme neobișnuite.

Reguli comunicate prin circulare și pliante

Odată cu începutul anului școlar, directorii italieni transmit elevilor materiale explicative pentru a-i convinge să respecte noile reguli. Scopul lor este limitarea ținutelor considerate nepotrivite pentru mediul educațional.

Ce spun elevii despre noile reguli

Un sondaj realizat de Skuola.net pe un eșantion de aproape 3.000 de elevi arată că 3 din 10 trebuie să fie foarte atenți la modul în care se îmbracă pentru a evita sancțiunile.

În același timp, 55% declară că sunt îndrumați constant să vină la ore cu o ținută „adecvată contextului”. Doar 1 din 5 elevi afirmă că are libertate totală în alegerea hainelor.

Fetele, mai vizate decât băieții

Regulile afectează în special elevele, deoarece restricțiile sunt mai numeroase pentru topuri, maieuri, decolteuri și articole vestimentare scurte. În multe cazuri, sunt interzise unghiile false și machiajul excesiv, iar unele școli le recomandă fetelor cu părul lung să îl poarte prins la spate.

Pentru băieți, atenția este concentrată asupra aspectului facial. Regulamentele impun bărbi scurte și îngrijite, interzicând modelele neobișnuite.

Formule generale și aplicarea regulilor

Există și școli care preferă să folosească exprimări mai largi, interzicând „ținutele nepoliticoase” sau pe cele care ar putea „distrage atenția” colegilor. Regulamentul se aplică atât hainelor, cât și accesoriilor sau detaliilor de aspect fizic.

Prin aceste măsuri, autoritățile italiene transmit un mesaj clar privind modul în care elevii trebuie să se prezinte la cursuri, accentuând disciplina și uniformitatea în mediul educațional.

