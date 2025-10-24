Înregistrarea, făcută chiar de unul dintre adolescenți, surprinde momentele de panică trăite de copii în timp ce bărbatul îi amenință și îi agresează verbal.

Poliția din Hunedoara a deschis deja un dosar penal pe numele lui Meze pentru „lovire sau alte violențe”.

Incidentul petrecut în toiul nopții

Potrivit anchetei, agresiunea a avut loc în jurul orei 01:30, fiind semnalată printr-un apel la 112 făcut de o angajată a hotelului. Echipajul sosit la fața locului a găsit o profesoară de 31 de ani, dirigintă, care însoțea un grup de patru elevi de 15 ani din municipiul Bistrița, aflați într-o excursie școlară la Deva.

Conform relatării acesteia, în jurul orei 00:35, copiii se aflau în camera lor când bărbatul de 42 de ani, cazat în același hotel, a intrat peste ei și i-a agresat. Meze s-ar fi enervat din cauza zgomotului făcut de adolescenți și ar fi pătruns în încăpere pe neașteptate.

Cum vrea Drulă să câștige Primăria Capitalei? Se lăudă că are sprijinul "concret" lui Nicușor Dan, deși președintele ar trebui să fie imparțial - VIDEO

„Vă bat pe toți mă” – momentul surprins pe cameră

Imaginile difuzate de AS-TV Bistrița arată clar cum Meze, vizibil furios, țipă la copii: „Ieșiți afară. Vă bat pe toți mă”. Înregistrarea îl surprinde pe unul dintre elevi, aproape plângând, care încearcă să se apere: „Nu am făcut nimica noi”.

„Eu nu pot să dorm de voi mă?”, continuă Meze pe același ton agresiv. În timp ce strigă, bărbatul rupe o clanță de la ușa camerei în care se aflau elevii.

Sursele poliției confirmă că tânărul care a filmat scena a fost vizibil speriat, iar cadrele au fost preluate ulterior ca probă în dosarul penal.

Reacția agresorului după incident

Într-o postare făcută ulterior pe rețelele de socializare, Daniel Meze a încercat să justifice comportamentul său, susținând că ar fi fost provocat de „copiii năzdrăvani” și acuzând presa că îl atacă la comandă politică.

„Toată presa plătită din bani publici de către primarul Pivariu din Florești mă toacă mărunt.”, a scris Meze pe Facebook, într-un mesaj care a stârnit un val de reacții negative.

Între timp, Poliția Hunedoara a confirmat deschiderea unui dosar penal și continuarea cercetărilor pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul care a zguduit opinia publică.

Un consilier USR s-a ales cu dosar penal, după ce a fost implicat într-un scandal cu elevi într-un hotel din Deva