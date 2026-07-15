Procedura estetică ce șochează lumea: grăsimea de la cadavre este injectată în pacienți pentru remodelarea corpului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 07:54

O nouă procedură estetică lansată în Statele Unite provoacă reacții puternice și ridică numeroase întrebări etice. Tot mai multe persoane aleg să își remodeleze sânii, fesele sau alte zone ale corpului cu ajutorul unor injecții care conțin grăsime umană prelevată de la donatori decedați.

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