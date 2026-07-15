Procedura estetică ce șochează lumea: grăsimea de la cadavre este injectată în pacienți pentru remodelarea corpului

O nouă procedură estetică lansată în Statele Unite provoacă reacții puternice și ridică numeroase întrebări etice. Tot mai multe persoane aleg să își remodeleze sânii, fesele sau alte zone ale corpului cu ajutorul unor injecții care conțin grăsime umană prelevată de la donatori decedați.
Produsul, numit alloClae, este promovat drept o alternativă rapidă și minim invazivă la implanturi și la transferul propriei grăsimi.
Procedura durează mai puțin de o oră
AlloClae a fost lansat în Statele Unite în 2024 și este supranumit „operația de mărire a sânilor în pauza de prânz”. Procedura durează, de cele mai multe ori, mai puțin de o oră, nu necesită anestezie generală și nici internare. Compania Tiger Aesthetics susține că peste 2.000 de pacienți au beneficiat de tratament începând din mai 2025.
O singură seringă de 12,5 centimetri cubi poate costa până la 2.250 de dolari. Produsul este prezentat drept „grăsime disponibilă direct de pe raft”, iar cea mai mare seringă poate conține aproximativ 22 de centimetri cubi. Cererea a crescut mai ales în rândul pacienților care au slăbit mult și vor să redea volum sânilor, feselor sau feței.
Donatorii nu știu întotdeauna cum vor fi folosite țesuturile
Procedura ridică însă întrebări legate de consimțământul persoanelor care și-au donat corpul. În Statele Unite, donarea întregului corp și activitatea băncilor de țesuturi care nu sunt destinate transplantului sunt reglementate diferit de la un stat la altul. Nu există o obligație federală de acreditare pentru toate organizațiile care primesc corpuri donate.
Tiger Aesthetics susține că lucrează doar cu bănci de țesuturi acreditate și că donatorii completează documente privind folosirea țesuturilor. Formularele nu menționează însă în mod direct produsul alloClae, iar familiile donatorilor nu primesc compensații financiare, notează CNN.
„Este, într-un fel, o trădare a altruismului să faci profit din asta”, spune Arthur Caplan, profesor de bioetică la Facultatea de Medicină Grossman a Universității New York. „Cred că aici există o problemă etică serioasă.”
Complicații după tratament
Sandra, o avocată de 43 de ani din Los Angeles, a plătit 13.000 de dolari pentru injectarea produsului în ambii sâni. La aproximativ două luni după procedură, sânul drept a devenit dureros, pielea și-a schimbat culoarea, iar femeia a simțit mai mulți noduli.
Medicii au stabilit că suferă de necroză grasă, o complicație care apare atunci când țesutul injectat nu este alimentat corespunzător cu sânge și începe să moară. La un moment dat, din locul injectării s-a scurs un lichid galben. „Semăna foarte mult cu alloClae”, povestește ea. „Era uleios, grunjos și galben.”
Chisturile au fost drenate, însă femeia spune că încă simte noduli și că ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea resturilor de produs. Compania afirmă că nu are cazuri confirmate de respingere a grefei sau de infecție provocată de alloClae, dar cazul femeii este analizat. Unii medici avertizează că nu există încă studii clinice suficiente pentru a compara siguranța procedurii cu transferul clasic de grăsime pe termen lung.