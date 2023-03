Autoritățile de reglementare bancară au preluat și închis Silicon Valley Bank, cunoscută ca o bancă la modă pentru celebritățile din California, în cel mai mare faliment bancar din SUA de la Washington Mutual în timpul crizei financiare globale din 2008.

Deși relativ necunoscută în afara Silicon Valley și Los Angeles, SVB se afla printre primele 20 de bănci comerciale americane, cu active totale de peste 300 de miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut, potrivit FDIC.

Din nefericire pentru celebritățile și marii jucători care dețineau conturi la SVB, FDIC asigură doar depozitele bancare până la 250.000 de dolari.

Se pare că prințul Harry și Meghan Markle și-au deschis conturi la SVB la sfatul unor prieteni după ce s-au mutat în Statele Unite, alăturându-se astfel numeroșilor din industria tehnologică care sunt pe cale să își piardă fondurile, conform presei de peste ocean.

De asemenea, într-o postare pe Twitter, Royal News Network ridică semne de întrebare cu privire la o eventuală pierdere financiară a cuplului regal:

„Au pierdut prințul Harry și Meghan Markle bani în prăbușirea băncii Silicone Valley? Aceasta este o întrebare interesantă, deoarece ducii de Sussex sunt suficient de prudenți în ceea ce privește perspicacitatea lor în afaceri pentru a se atașa de o bancă doar pe baza a ceea ce este la modă sau a ceea ce îi face să pară un jucător puternic. Se pare că BetterUp a avut investiții sau a lucrat cu SVB, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra rezultatului lor. Întotdeauna am crezut că BetterUp a fost o investiție proastă, cu o premisă foarte șubredă,” scrie rețeaua care acoperă tot ce înseamnă știriprivitoare la familia regală.

Have Prince Harry and Meghan Markle lost money in the Silicone Valley Bank collapse? That’s an interesting question, as the Sussexes are vain enough about their business acumen to attach themselves to a bank just based on what’s trendy or what makes them seem like a power player.… https://t.co/5Nvsozr8YN pic.twitter.com/oxppYCx0lt