Care sunt cele mai frecvente cauze ale scurgerilor de gaze

Specialiștii în siguranță energetică avertizează că majoritatea scurgerilor de gaze au cauze banale, dar perfect prevenibile. Printre cele mai comune se numără:

montarea incorectă a aragazului, centralei sau boilerului;

folosirea neautorizată a instalațiilor improvizate;

lipsa verificărilor tehnice periodice;

deteriorarea țevilor, furtunurilor sau garniturilor;

întreținerea defectuoasă a aparatelor conectate la rețea.

Orice miros suspect de gaz, chiar și slab, trebuie tratat ca o urgență.

Cum recunoști o posibilă scurgere de gaze

Există semne clare care pot indica o pierdere de gaz în locuință. Dacă le observi la timp, poți evita o tragedie:

Mirosul puternic și specific – gazul natural este inodor în mod natural, dar este tratat cu o substanță care îi oferă acel miros înțepător, tocmai pentru a fi detectat rapid.

Flacăra aragazului devine galbenă sau portocalie, în loc de albastră, ceea ce indică un raport incorect de oxigen în amestecul de ardere.

Zgomote ciudate, precum șuierături fine în apropierea țevilor sau a racordurilor.

Simptome fizice: amețeli, greață, dureri de cap sau senzație de sufocare – indicii clare că aerul este contaminat.

Ce trebuie să faci imediat dacă suspectezi o scurgere de gaz

Reacția rapidă și calmă este vitală. Iată pașii corecți pe care trebuie să îi urmezi:

Deschide toate ușile și ferestrele pentru a aerisi locuința. Închide sursa principală de gaz, dacă știi unde se află și o poți accesa în siguranță. Nu folosi întrerupătoare, brichete, telefoane mobile sau aparate electrice – o singură scânteie poate provoca explozia. Nu fuma și nu aprinde lumânări. Evacuează imediat locuința și anunță autoritățile apelând 112 sau operatorul de gaze.

Dacă cineva prezintă simptome de intoxicație, părăsiți zona imediat și mergeți într-un loc bine ventilat până la sosirea echipelor de intervenție.

Cum poți preveni o scurgere de gaze

Prevenția este întotdeauna mai ușoară (și mai ieftină) decât intervenția de urgență. Pentru a te proteja, respectă următoarele reguli:

Verifică instalațiile de gaz o dată la doi ani, doar cu firme autorizate;

Nu efectua modificări sau reparații improvizate;

Înlocuiește furtunurile de gaz uzate și garniturile crăpate;

Montează un detector de gaz – un dispozitiv mic, dar esențial, care emite un semnal sonor puternic în cazul unei scurgeri;

Asigură o bună ventilare a încăperilor unde există aparate pe gaz.

Un aspect adesea ignorat este intoxicația cu monoxid de carbon, un gaz incolor și inodor, care se poate forma în urma unei arderi incomplete. Pentru protecție, se recomandă instalarea unui senzor dedicat, mai ales în băi și bucătării.

