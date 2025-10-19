Situație misterioasă în cartierul Rahova. La doar câteva zile după explozia devastatoare care a zguduit un bloc de locuințe, au fost surprinse imagini cu o echipă de intervenție care desfășura lucrări suspecte la adăpostul întunericului.

Potrivit informațiilor obținute de XpressNews.ro, în jurul orei 19:00, mai multe utilaje și lucrători ai companiei Distrigaz au fost observați efectuând săpături în fața imobilului afectat, sub o discreție totală. Zona a fost rapid împrejmuită, iar accesul presei și al locatarilor curioși a fost restricționat fără explicații clare.

Persoana care filma, gonită de jandarmi

În timp ce încerca să filmeze, persoana a fost somată de jandarmi să părăsească perimetrul. Deși se afla pe domeniu public și avea acreditare de presă, forțele de ordine i-au cerut să înceteze filmările și să elibereze zona „pentru siguranța personală”.

„Se lucrează la ceva ce nu trebuie să vadă nimeni. Erau acolo de dinainte să se întunece, dar abia după ora 19:00 au început efectiv să sape. Oamenii vorbeau în șoaptă, păreau nervoși, iar când m-au observat, în mai puțin de 5 minute am fost escortat afară de jandarmi”, a declarat reporterul.

În lipsa unor răspunsuri oficiale, suspiciunile cresc, iar transparența promovată în mod declarativ de autorități pare din nou o iluzie.