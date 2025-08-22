”Cunosc acest proiect foarte bine, încă de la îneputurile lui, când a fost pus pe hârtie, din anul 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătăţii, acest proiect era blocat complet. Nu vorbim aici doar de Spitalul de Arşi de la Timişoara, blocat a fost şi Spitalul de Arşi de la Târgu Mureş, respectiv primul spital de arşi pentru copii de la Grigore Alexandrescu. Şi iată că din 2022, de când au fost deblocate aceste spitale, aceste proiecte, la Timişoara, la sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România, urmând ca în primăvara anului viitor să fie dat în folosinţă cel de la Târgu Mureş şi la finalul anului viitor să fie dat în folosinţă primul Centru de Arşi grav pentru copii din România. În spaţiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unităţile din ţară şi în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislaţia astfel încât situaţia de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a transmis vineri Rogobete.

Potrivit sursei citate, la nivelul Ministerului Sănătăţii a fost declanşată licitaţia pentru dotarea clădirii noului spital.

”La Ministerul Sănătăţii am demarat procedura de licitaţie pentru achiziţionarea de echipamente medicale pentru dotarea noii unităţi. Nu discutăm doar despre o unitate în care se tratează marii arşi, discutăm despre 27 de paturi de ATI noi, care respectă toate normativele internaţionale şi care vor fi dotate cu echipamente de ultimă generaţie, discutăm despre 25 de săli de operaţie şi despre 58 de posturi în UPU. Eu cred că această clădire care în interior va fi interconetată cu clădirea veche a Spitalului Judeţean, respectiv cu clădirea Ortopediei, aici va fi cel mai important pol medical din regiune. Spitalul Judeţean, împreună cu CJT au depus pe noul program, Programul de Investiţii pentru Sănătate, un proiect de 200 milioane de euro, pentru construirea unui nou corp de clădire pentru Spitalul Judeţean, în are se va realiza Centrul de Excelenţă în Neurochirurgie, respectiv Centrul de Excelenţă în Politraumă”, a explicat ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că cei are vor lucra în Centrul de Mari Arşi de la Timişoara se vor prefecţiona în baza unui proiect cu bani europeni: ”Reforma în Sănătate nu înseamnă doar ziduri noi şi echipamente moderne, înseamnă şi resursă umană care să poată să ofere pancienţilor, pe lângă demnitatea umană de care e nevoie, să poată oferi pacienţilor echipamente şi tehnologie sanitară adaptată vremurilor în care trăim, motiv pentru care Spitalul Judeţean a câştigat un proiect pentru trainingul persoanelor care vor lucra în aest Centru de Arşi. Este vorba de un program finanţat prin programe europene nerambursabile, un consorţiu de 5 spitale din România care vor beneficia de cursuri şi traininguri adaptate la ultima tehnologie şi pentru a putea răspunde nevoilor Spitalului de Arşi”.

Ministrul Sănătăţii a precizat că în prezent, în România sunt 34 de paturi disponibile pentru pacienţii cu arsuri.

Lucrările la noul Centru de Mari Arşi de la Spitalul Judeţean Timişoara sunt realizate de aceeaşi firmă care a construit şi noua maternitate Bega, aflată în vecinătate, Construcţii Erbaşu, şi care va ridica şi viitorul Institut Regional Oncologic de la Timişoara.

Investiţia de la Spitalul Judeţean Timişoara constă în construirea unei clădiri noi cu 5 etaje, care va beneficia de 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru Mari Arşi, şase rezerve pentru arşi intermediari şi post-critici, cinci paturi pentru microchirurgie şi chirurgie reconstructivă, o secţie ATI cu 27 de paturi şi un bloc operator cu 25 de săli, spaţii conexe (sterilizare, farmacie, spaţii administrative şi logistice, spaţii tehnice, etc.) şi heliport.

Valoarea investiţiei, derulată de Ministerul Sănătăţii, este de 66 milioane de euro, iar durata de execuţie ste de 26 de luni.

Finanţarea este asigurată în cadrul proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar finanţat din Acordul de împrumut nr 8362 dintre Guvernul României şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).