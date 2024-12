Masuri de prim ajutor in cazul sangerarilor severe

1. Persoana care sangereaza va fi asezata in pozitie orizontala si va fi acoperita cu o patura pentru a se preveni pierderea caldurii corpului. Daca este posibil, pozitia capului va fi usor mai jos decat trunchiul sau se vor ridica picioarele. Aceasta pozitie va reduce riscul aparitei lesinului prin cresterea fluxului de sange la nivelul creierului. Daca este posibil se va ridica putin si zona care sangereaza.



2. Mainile persoanei care acorda primul ajutor vor fi acoperite de manusi. Se va indeparta orice murdarie si resturi evidente de la nivelul ranii. Nu se va elimina, fara ajutor specializat, nici un obiect de mari dimensiuni sau care este infipt in corpul victimei. Rana nu se va sonda si se va curata. Principala preocupare trebuie sa fie oprirea sangerarii.



3. Se va aplica presiune directa asupra ranii pana cand sangerarea se va opri. Se va folosi un bandaj steril sau o carpa uscata si se va tine presiunea in mod continuu timp de cel putin 10 minute. La fiecare 10 minute se verifica starea circulatiei sanguine de la nivelul plagii, prin comprimarea zonei adiacente cu falanga distala a unui deget al salavatorului, pana cand zona verificata devine palida, si apoi se controleaza daca regiunea controlata isi recapata culoarea in 2 secunde. Daca intervalul de recolorare este mai mare, inseamna ca garoul sau materialul compresiv aplicat este prea constrictiv si, in consecinta, se va micsora presiunea aplicata in regiunea plagii. Presiunea se va mentine prin legarea ranii cu un bandaj strans (sau o bucata de carpa curata) si banda adeziva. Se vor folosi mainile in cazul in care nu este disponibil nimic altceva. Daca este posibil, se vor purta manusi din cauciuc sau latex sau o punga curata de plastic pentru protectie.





4. Nu se va muta tifonul sau bandajul. Daca sangerarea continua sa patrunda prin tifon sau alt material, acesta nu se va indeparta, se va mentine in continuare pe rana. In schimb se vor adauga mai multe materiale absorbante in partea superioara a ranii.



5. Se va apasa cu putere o artera principala, daca este necesar. Daca sangerarea nu se opreste nici in urma presiunii directe, se va aplica presiune pe artera care furnizeaza sange in zona ranii. Punctele de presiune ale bratului sunt in interiorul bratului chiar deasupra cotului si chiar sub axila. Punctele de presiune ale piciorului sunt localizate chiar in spatele genunchiului si in zona abdomenului. Se va presa artera principala in aceste zone, spre os. Se vor tine degetele plate. Cu cealalta mana se va exercita presiune pe rana.



6. Se va imobiliza partea vatamata a corpului dupa ce s-a oprit sangerarea. Rana se va bandaja si se va solicita serviciul de urgenta cat mai repede posibil.