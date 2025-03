Trei persoane au fost retinute in acest dosar. Din informatiile Realitatea PLUS, ei au fost surprinsi cand au agresat fortele de ordine. Tocmai de aceea s-a si dispus masura retinerii lor pentru 24 de ore.

De cealalta parte, in momentul in care au parasit Parchetul, cei 3 au spus ca au fost prezenti la protest, dar ca in cazul lor este vorba despre un abuz, respectiv ca in realitatea nu ei au aruncat cu pietre in jandarmi. Acestia sustin, de asemenea, ca au fost ridicati si audiati doar pentru simpla prezenta la acea manifestatie.

Reamintim ca s-a deschis acest dosar penal dupa tot ceea ce s-a intamplat in centrul Capitalei, acolo unde mai multi jandarmi au fost raniti, unii dintre ei fiind dusi la spital.