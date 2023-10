"Nu am consumat nimic, a fost ziua mea. Am stat într-o grădină cu el și am ascultat muzică live toată ziua. Seara, când ne-am întors acasă, erau și colegii mei de apartament. La ora 01.30 el a zis că se bagă în pat pentru că e târziu și intră la muncă. Am mai stat cu amicii mei și după m-am dus în cameră. La un moment dat, Eduard s-a ridicat, părea așa neliniștit, a zis că are nevoie de aer și că se duce să fumeze o țigară", a povestit tânăra, la un post TV.



La scurt timp, iubita lui a coborât după el și a dat o tură în jurul blocului. L-a găsit ulterior, într-o baltă de sânge, aproape inconștient.



"L-am găsit pe Eduard într-o baltă de sânge, pe burtă, abia respirând, nu putea să vorbească. Polițiștii nu vorbeau cu mine deloc. Am întrebat când vine SMURD-ul, nu mi s-a răspuns. Îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo", a mai spus fata.

Fata acuză autoritățile că nu au intervenit corespunzător. Până a ajuns la spital au trecut zeci de minute. Medicii veniți la fața locului nu l-au dus pe targă în ambulanță ci l-au luat de mâini și de picioare.



"La spital unul dintre ei mia spus ca l-a dat cu spray si ar fi cazut pe el. Era reclcitrant, se dadea cu capul de pereti", a povestit iubita tânărului drogat.



Potrivit concluziilor oficiale ale procurorilor, polițiștii care au ajuns la fața locului ar fi văzut că bărbatul era îmbrăcat doar în lenjerie intimă, avea mai multe răni pe corp și mergea haotic. Atunci când a văzut forțele de ordine, acesta a început să fugă. Atunci când s-a oprit, s-a apropiat de polițiști și s-ar fi împins în ei. Moment în care autoritățile au folosit spray-ul lacrimogen și bastoanele pentru a-l opri. Bărbatul a căzut pe spate și s-a lovit de asfalt. S-a ridicat, apoi a căzut și s-a lovit din nou cu capul de sol. Ulterior a fost imobilizat.