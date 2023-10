Între timp apar și noi imagini de pe camerele de supraveghere. Eduard ar fi agonizat 25 de minute cu cătușele la mâni, până când o ambulanță a ajuns să-l preia. Familia acuză agenții că l-au bătut crunt pe tânăr și nu au făcut nimic pentru a-l salva. Martorii spun ca intervenția oamenilor legii a fost una haotica.

Răpus de durere, tatăl lui Eduard Giosu a fost la INML acolo unde experții au făcut autopsia băiatului. Familia a adus un expert independent, pentru că nu mai are încredere în autorități. Ion Giosu a povestit că fiul său era bine înainte să vină polițiștii, iar mai apoi a fost găsit inconștient, plin de sânge și încătușat.

Potrivit unor surse, primele date ale autopsiei arată că băiatul ar fi făcut hemoragie cerebrală după ce s-a lovit cu capul de asfalt sau de o mașină. Între timp, apar noi imagini cu Eduard, care ar fi fost grav rănit în urma intervenției polițiștilor. Tânărul avea 30 de ani ar fi agonizat 25 de minute până a venit ambulanța. Oamenii legii susțin că l-au fugărit, l-au încătușat și l-au pus pe asfalt. Martorii spun povestea unei intervenții haotice a poliției.

La spital, medicii au constatat că tânărul a suferit o lovitură gravă la nivelul capului. Atât de gravă încât a fost nevoie de o operație de urgență pe creier. După intervenție, tânărul a intrat într-o comă profundă. Tatăl susține că doctorii l-au anunțat că organismul fiului său va mai rezista doar câteva ore. Eduard a mai trăit, însă, vreme de patru zile, până când medicii au ajuns la concluzia că este în moarte cerebrală.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, tatăl tânărului a spus: "Cred că a fost bătut cu bestialitate de acei milițieni până a fost omorat practic. .Nu a murit pe loc. A mai avut nevoie de opt zile pana la decesul oficial declarat la spital. Sunt convins ca loviturile acelor purtatori de uniforma i-au produs moartea. Nu cazatura. Daca cititi acel diagnostic al spitalului, deocamdata ma rezum la diagnosticul spitalului, daca cereti unui medic de specialitate sa va traduca, unul dintre termeni inseamna „franjuri de creier”. Acestea nu se pot produce in urma unuei caderi, Chiar daca nu am diploma de medic. Dar alti medici de specialitate au spus ca este imposibil. Aceasta trauma nu poate fi produsa decat in urma unei loviri, nu a unei caderi, indiferent daca este asfalt.”

Reacția autorităților

Ca reacție la faptul că acest caz a fost intens mediatizat, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a transmis un comunicat de presă:

„Ca urmare a interesului manifestat de mass-media, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 18.09.2023, în jurul orei 03.19, polițiștii Secției 17 Poliție au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul că pe o stradă din mun. București, sector 5, se afla un bărbat dezbrăcat, care țipa și se manifesta agresiv. Polițiștii au identificat un bărbat îmbrăcat doar în lenjerie intimă, care prezenta mai multe excoriații pe corp și care se deplasa haotic. La vederea polițiștilor, bărbatul a început să fugă pe stradă, fiind urmărit și somat să se oprească. La un moment dat, bărbatul s-a oprit și s-a apropiat de polițiști, ignorând solicitările de a păstra distanța, împingându-se în aceștia.

În acest context, polițiștii au folosit mijloacele din dotare, respectiv spray iritant-lacrimogen și baston. Bărbatul s-a îndepărtat de cei doi polițiști și a căzut pe spate, lovindu-se de asfalt, după care s-a ridicat, s-a mai deplasat câțiva metri și a căzut din nou, lovindu-se

cu capul de sol, fiind imobilizat în cele din urmă de polițiști.

Bărbatul în cauză a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București în stare comatoasă, unde a fost supus unor intervenții chirurgicale. La data de 26.09.2023, bărbatul a decedat ca urmare a stopului cardio-respirator și insuficienței organice multiple.

Conform fișei de constatări preliminare emise de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” în urma efectuării autopsiei, moartea a fost violentă, cauzată de edemul cerebral masiv cu hemoragii cerebrale secundare, consecința unui traumatism

cranio-cerebral cu hemoragie meningo-cerebrală. Leziunile traumatice meningo cerebrale s-au putut produce prin lovire de corp/plan dur, pot data din 18.09.2023 și au legătură de cauzalitate directă și necondiționată cu decesul.

Pentru stabilirea situației de fapt expuse mai sus, procurorii au avut în vedere declarațiile polițiștilor care au intervenit la fața locului, declarațiile altor martori oculari, precum și imaginile suprinse de camerele de supraveghere, în care se observă comportamentul haotic și autoagresiv al bărbatului anterior intervenției polițiștilor. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București – Serviciul Omoruri”, informează autoritățile în comunicat.

