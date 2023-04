Într-o intervenție la Realitatea Plus, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a făcut o serie de declarații incendiare cu privire la culiesele alegerilor locale în urma cărora Gabriela Firea a pierdut Primăria Capitalei:

„Să dăm puțin timpul înapoi, septembrie 2020, ziua alegerilor, și aduceți-vă aminte, stiripesurse și institutul de sondare Curs, prin vocea lui Marius Pieleanu, profesorul în sondaje, dădea, dacă nu din oră în oră exit poll-uri, iar la ora 21 a dat o diferentă de 9 procente între actualul primar general și Gabriela Firea. Totul a fost o regie, o regie în care actorii principali au fost Iosif Buble și cu Marius Pieleanu. Ei, nu știu de cine au fost preluați, cert este că mesajele pe care le-au dat în cursul zilei au fost să destabilizeze electoratul PSD, iar la ora 21 cei din secțiile de votare au început să plece, pentru că a pierdut Gabi Firea, și au plecat cei din comisiile de numărare a voturilor, au început să se împuțineze,” a spus Florentin Pandele.

Primarul orașului Voluntari a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a o împiedica pe Gabriela Firea să se mai implice în politică:

„Eu cred că este o glumă, Cristi probabil a auzit niște zvonuri prin piață, se apropie alegerile, trebuie să fim și noi vinovați de serviciu. Uitați, vă promit că nu o voi lăsa pe Gabi Firea să candideze la președinția României, vă promit că voi face tot ceea ce-mi stă în putință să o conving pe Gabi Firea să nu mai candideze nici la Primăria Capitalei, îmi este foarte greu. Avem copii mici, am vrea să îi creștem în liniște și pace.,” a spus Florentin Pandele.

Întrebat de gazda emisunii 100%, Laurențiu Botin, dacă nu a cotizat niciodată la site-ul lui Iosif Bubble, Pandele a răspuns fără ocolișuri: „Eu nu dau și nu iau bani.”

Moderatorul emisiunii l-a mai întrebat pe primarul orașului Voluntari despre motivul pentru care a ieșit public cu această declarație atât de târziu:

„Am ieșit de mai multe ori, și eu sunt convins că pe lângă trădările din PSD, cel mai mare adversar, inamic mediatic din ziua alegerilor a fost site-ul stiripesurse împreună cu institutul de sondaje Curs. Ei au făcut parte din actorii principali care au înlăturat-o pe Gabi Firea de la Primăria Capitalei. Bineînțeles, electoratul și-a dat votul, ce s-a întâmplat nu mai vreau să discut.

Am spus-o chiar din ziua alegerilor. Am intrat la un post de televiziune, am vorbit de un om politic, nu mai vreau să-i spun numele, pe care l-am considerat vinovatul principal, și am spus și de această regie pe care au făcut-o dumnealor. Și tare mult mi-aș dori ca nici un om politic și nici un om de afaceri din România să nu mai aibe de suferit de pe urma lor,” a răspuns Florentin Pandele.

Soțul Gabrielei Firea a spus că a fost o greșeală să îi acorde Gabrielei Firea undă verde de a participa în competiția electorală.

„Îmi doresc foarte mult, 101% ca Gabi Firea să nu mai facă politică. Am făcut o mare greșeală în anul 2011 când am fost de acord ca să intre în politică. Am creut că se mai poate schimba ceva în România. Vă spun ca ofițer al statului român, ca militar care am jurat crediță poporului român, statului român,” a spus Pandele.

Gazda emisiunii l-a mai interogat în legătură cu apariția vehicularea în mass media a implicării cuplului Firea-Pandele în scandalul de la aeroportul Otopeni:

„Pentru faptul că este un nou scandal mediatic care a apărut pe piață. Gabriela Firea în sondajele neanunțate stă foarte bine. Chiar i-am rugat pe tot cei care fac sondaj, și îi rog în continuare să nu o mai pună în sondaje pe Gariela Firea și este normal că trebuie să se găsească, să apară niște vinovați pe piață, trebuie să se lege niște tinichele. Veți vedea de acum până la anul în alegeri câte asemenea bombe, bombițe, vor apărea pe piață. Eu unul m-am învățat precum măgarul cu desaga,” a spus Florentin Pandele.

În încheierea intervenției sale, Florentin Pandele i-a numit pe Iosif Buble și Marius Pieleanu drept „oameni fără caracter”:

„Vreau să subliniez încă o dată, Iosif Buble, Marius Pieleanu sunt oameni care ne-au făcut foarte mult rău, și în special Gabrielei. Sunt oameni care nu au caracter, caracter zero. Zero barat,” a conchis Florentin Pandele.