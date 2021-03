Emil Boc, care a primit prima doză pe 15 februarie, a anunțat că se va duce și la rapel, pe 9 aprilie. Primarul a recomandat românilor să meargă în continuare să se vaccineze pentru a evita alte restricții și a reveni la normalitate.

”Aseară am văzut știrea pe canalele de TV. Am trata-o, evident, cu optimism și fără agitație. Dimineață, la birou, m-am uitat de curiozitate pe certificatul de vaccin și am văzut că este vorba despre lotul suspendat.

Nu am avut niciun tip de simptome diferite de cele din prospect, a trecut aproape o lună. Le recomand românilor să meargă în continuare pe calea vaccinării pentru că este singura prin care ne putem apropia mai mult de normalitate”, a spus Boc.

Edilul a precizat că aproximativ 9.000 - 10.000 de clujeni au primit vaccinul din lotul suspendat, dar că nu au fost raportate reacții adverse severe.

”La Cluj, astăzi nu mai există vaccin din lotul suspendat. Clujenii se pot vaccina fără probleme. De luni avem încă șase noi fluxuri pentru că sunt mulți clujeni care vor să se vaccineze. Vaccinarea ne salvează de carantină, salvăm locuri de muncă și revenim la normalitate.

Au fost în jur de 9.000-10.000 de clujeni vaccinați cu acest doze, nu am încă informația confirmată. În afară de efectele obișnuite specifice unui vaccin, nu am întâlnit alte probleme”, a adăugat primarul din Cluj.

Boc a amintit că, la nivel mondial, au fost vaccinate aproximativ cinci milioane de persoane cu vaccinul dezvoltat de AstraZeneca, iar suspiciunile vizează un număr foarte redus de persoane.

