Valoarea de -1,6 grade Celsius a fost înregistrată la ora 6:00, fiind semnalată și prezența brumei. În alte localități din județul Harghita, temperaturile minime au fost ușor pozitive, dar nu au depășit 5 grade Celsius, potrivit Agerpres.

Scăderea temperaturilor, mai ales în timpul dimineții și al serii, i-a determinat pe unii locuitori din Harghita să pornească centralele de apartament sau să aprindă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, începând cu 22 septembrie, va avea loc verificarea sistemului de încălzire centralizată.

Din fericire, vremea va intra într-un proces de încălzire: pentru următoarea noapte, minimele sunt prognozate să crească și să se situeze între 6 și 7 grade Celsius, iar temperaturile diurne vor depăși 20 de grade Celsius.

Facturi de coșmar pentru iarna 2025-2026, mai ales dacă vor fi multe zile geroase

Românii vor plăti semnificativ mai mult pentru încălzire în iarna 2025–2026, din cauza eliminării schemelor de plafonare, creșterii TVA și scumpirii combustibililor. Situația poate fi mai dramatică dacă, așa cum indică unele prognoze, iarna va fi mai rece ca de obicei.

