”Nu ne găsim în ipoteza unui conflict de natură constituţională, dar, este foarte adevărat că există o divergenţă în ceea ce priveşte punctul de vedere pe care guvernul l-a exprimat şi l-a materializat într-un proiect de lege, în limitele competenţelor sale şi respectiv punctul de vedere al magistraturii”, a spus ministrul Justiției, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Radu Marinescu a precizat că, ”atâta timp cât aceste proteste respectă legea şi reflectă o nemulţumire a unei categorii profesionale, ele evident că pot să existe într-o societate democratică în care unanimitatea nu prea există niciodată”.

”Important pentru mine, ca ministru a justiţiei, este să accentuez faptul că cetăţeanul trebuie să fie respectat, că justiţia trebuie să funcţioneze ca serviciu public, că atingerea adusă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor este de neacceptat şi că nu trebuie să funcţionăm în logica unui război între categorii profesionale, între puteri ale statului, ci din punctul meu de vedere, în logica unei cooperări loiale. Simplu spus, guvernul merge înainte, pentru a-şi aplica programul de guvernare. (…) În momentul de faţă, important este ca orice formă de protest să fie una în limitele legii şi fără a afecta interesele cetăţenilor”, a mai spus social-democratul.