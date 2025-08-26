Judecătorii de la Curtea de Apel București s-au reunit într-o ședință și au decis ca, începând de mâine, să suspende toate cauzele. Însă, așa cum se întâmplă în astfel de situații, excepție fac cele legate de măsurile preventive. Asta pentru că, dacă vreo persoană cere eliberarea și sunt întrunite condițiile, nu pot suspenda așa ceva. Extrem de relevant este faptul că, decizia magistraților de la Curtea de Apel București va fi urmată, mai mult ca sigur, și de celelalte instanțe din țară. Nemulțumirea judecătorilor este că Guvernul Bolojan a făcut modificări la legea pensionării magistraților fără ca ei să fie consultați.

Fost judecător CSM: „Pachetul 2 de austeritate este vulnerabil în fața Curții Constituționale”

Avocatul Adrian Toni Neacșu a publicat pe Facebook o amplă analiză privind constituționalitatea pachetului legislativ prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să își angajeze răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Concluzia sa: actul normativ ar fi vulnerabil în fața Curții Constituționale, iar cel mai fragil punct îl reprezintă includerea în proiect a modificărilor legate de pensiile magistraților.

Potrivit lui Neacșu, guvernul propune un set de măsuri eterogene, prin care sunt modificate aproximativ 25 de legi — de la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală, până la Legea construcțiilor, legislația ANAF sau normele privind armele și munițiile. Domeniile de reglementare sunt disparate, mergând de la impozite și taxe, la bodycam-uri pentru inspectorii ANAF ori majorarea amenzilor pentru construcții ilegale.