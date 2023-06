După fuga sa în Belarus, serviciul de presă al șefului-mercenar a răspuns unei solicitări trimise de presa internațională și a transmis că Prigojin nu va răspunde, momentan, întrebărilor. Între timp, alte teorii șocante își fac apariția în peisaj: foști deputați ruși susțin că puciul a fost o înscenare și că șeful Wagner pregătește atacul asupra Kievului din țara vecină.

"Toate întrebările dumneavoastră au fost transmise lui Evgheni Prigojin. El transmite salutări tuturor și va răspunde la întrebări atunci când va avea o comunicare adecvată". Acesta este răspunsul simplu pe care jurnaliștii l-au primit de la serviciul de presă al mercenarului, după întrebările adresate cu privire la locul unde se află șeful Wagner.

Kremlinul a declarat că președinele belarus, Alexander Lukașenko a negociat un acord prin care Evgheni Prigojin a fost de acord să meargă în Belarus și să pună capăt revoltei. Însă Prigojin nu a confirmat personal înțelegerea.

De altfel, apar teorii șocante care dau peste cap toate ipotezele de până acum. Plecarea șefului mercenarilor Wagner în Belarus nu ar fi deloc întâmplătoare. Odată ce Prigojin a observat lipsa unui sprijin militar pe scară largă pentru acțiunile sale s-a răzgândit cu privire la perspectivele Wagner și a abandonat lupta.

Între timp, un general britanic lansează o altă ipoteză șocantă și atenționează Ucraina că grupul Wagner ar putea lansa un nou atac rusesc asupra Kievului din Belarus. Asta în timp ce un fost deputat rus susține că revolta abandonată de Wagner ar fi fost doar o înscenare și că motivul din spatele acestui joc ar fi fost în favoarea lui Prigojin, ca acesta să poată părăsi Ucraina cu demnitate. Iar asta pentru că ultimele lupte ale mercenarilor Wagner ar fi fost un eșec pe frontul de luptă.

Secretarul american de stat, Antony Blinken, spune că rebeliunea eşuată condusă în Rusia de liderul grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a adus fisuri reale la cel mai înalt nivel al statului rus precum şi o sfidare la adresa autorităţii preşedintelui Vladimir Putin.

„Am văzut mai multe fisuri apărând în faţada rusă. Este prea devreme pentru a spune exact încotro se îndreaptă și când vor termina. Dar cu siguranță Vladimir Putin va adresa multe întrebări în săptămânile și lunile următoare”, a spus oficialul american.

Pe măsură ce apar tot mai multe întrebări fără răspuns, propagandiștii întorc armele împotriva lui Putin.

„15 dintre eroii noștri au murit la ordinele rebelilor. Cu toții au rămas credincioși până la finalul jurământului. În același timp, elicopterele au fost puse la pământ întâmplător, pentru că doar zburau prin apropiere. La fel ca avionul, nu transportau nicio marfă”, a spus Vladimir Solovyov, prezentator rus cunoscut ca vârful de lance al propagandei Kremlinului.

