”Am constatat cu surprindere că procurorul-șef al DNA, ca reprezentant al uneia dintre cele mai importante instituții ale statului român, a formulat recent, în cadrul unui interviu, afirmații de o gravitate deosebită.

În primul rând, în apărarea sa, asociază instrumentarea de către DNA a unui dosar pe care dl Voineag îl personalizează ca fiind “dosarul Coldea” cu apariția în spațiul public a rezultatelor unor investigații jurnalistice, pe care le consideră a fi “presiuni” și “atacuri” la care ar fi fost supus în contextul administrării dosarului respectiv.

În al doilea rând, procurorul șef al DNA face afirmații publice referitoare la dosar, deși, în acest moment, în cauză sunt cereri ale apărării, care îi sunt adresate și care nu au fost soluționate, încălcând atât spritul, cât și litera legii.

Constat că, prin declarațiile realizate, dl Voineag încearcă sa arunce o perdea de fum pentru a acoperi și discredita investigații realizate de jurnaliști cu reputație, privind mai multe afaceri / achiziții imobiliare pe care le-a făcut de la un dezvoltator cu care are legături apropiate, respectiv implicarea sa în clasarea dosarului de corupție deschis pe numele unui om politic. Similar, urmărește minimizarea criticilor formulate de oameni politici la adresa sa și a eficienței activității DNA în mandatul său.

De asemenea, este evidentă încercarea dlui Voineag de a transforma ceea ce numește “dosarul Coldea” într-un trofeu și totodată într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și ca justificare pentru reînnoirea mandatului, actualul aflându-se spre final”, a transmis generalul Coldea prntr-un comunicat de presă.