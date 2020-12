Președintele PSD spune că școlile vor fi redeschise dacă formațiunea sa va forma Guvernul

Marcel Ciolacu: „Am pornit numaratoarea paralela, sunt patru numaratori succesive. Vom verifica si ultimul proces verbal din ultimul catun. Speram ca viitoarea legislatie sa nu mai lase ca un serviciu secret sa faca parte din procesul electoral. Pentru ca asta e unul din motivele pentru care romanii nu vin la vot. (…) Imaginile de la sectorul 1 au fost distrugatoare. Daca nu eram persoana publica, as fi avut indoieli daca sa merg sau nu la vot. (…) Acest Guvern trebuie sa plece, acest Guverrn nu a gestionat pandemia. (…) E timpul sa vina un guvern format din profesionisti. Eu stiu ca in Constitutie scrie ca partidul cu cel mai mare numar de voturi da propunerea de premier. (…) Sa asteptam sa vedem reprezentarea parlamentara si sa vedem cine va intra si cine nu va intra in Parlament. (…) Prima chestiune la guvenare va fi gestionarea pandemiei. Vom redeschide scolile. Trebuie creata o punte de parteneriat intre Guvern si romani. (…) Actualul Guvern nu a facut preventie si nu a iesit din logica electorala. Guvernul Orban trebuie sa plece acasa. (…) Am venit cu o propunere pentru un pact pentru sanatate pentru toate partidele. Indiferent de alternanta la guvernare, acest pact trebuie sa ramana valabil. ”