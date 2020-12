Alegeri parlamentare 2020. Marcel Ciolacu: "Am votat împotriva incompetenței și indolenței. Pentru ca românii să își ia viața înapoi"

"Am votat astazi pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi. Am votat pentru ca de maine Romania sa aiba un plan concret si specialistii capabili pentru gestionare pandemie si crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocatii, de scoli deschise. Am votat impotriva incompetentei si indolentei. Am votat pentru producatorii romani, pentru firmele romanesti. Ii indem pe toti romanii sa vina azi la vot", a declarat Ciolacu, care a votat la un liceu din Buazau.

Intrebat de jurnalisti daca se va vaccina impotriva Covid, liderul social-democratilor a raspuns: "Categoric da".