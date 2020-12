VIDEO Marcel Ciolacu, primele declarații după închiderea urnelor din țară la alegerile parlamentare 2020

„Prin votul de astăzi, românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Aș dori să le multumesc tuturor românilor care au avut incredere in noi și au votat PSD. Aș vrea să le multumesc românilor că au sancționat această batjocură la adresa lor în ceea ce privește gestionarea pandemiei, inchiderea scolilor, închiderea piețelor, închiderea bisericilor, intrarea in faliment a mii de societăți cu capital românesc și a sute de mii de someri in ultimele sase luni.

E nevoie de un guvern capabil care are solutii, care stie sa rezolve adevaratele provocari ale românilor si le multumesc in mod deosebit românilor care au mers la vot pentru că si-au invins teama în ceea ce privește viața lor, dar au inteles necesitatea ca acest guvern Orban sa plece acasa.

În acest moment, PSD are un avantaj in exit-polluri, chiar dacă ponderăm cu voturile venite din Diaspora..

Am o rugaminte la toti membrii PSD din sectiile de votare: sa numere voturile corect și cinstit si sa nu cumva sa paraseasca sectiile de votare sa patim iarăși ce am patit la sectorul 1 in Bucuresti”, a spus Marcel Ciolacu, duminică seara la ora 21.00, de la sediul PSD din Kiseleff.

prezintă, ÎN EXCLUSIVITATE, exit poll alegeri parlamentare 2020.

Iată ce arată datele exit poll-ului Realitatea - Insomar IC:

PNL - 32,80 %

PSD - 28,20 %

USR-PLUS - 15,60 %

PMP - 6,00 %

Ultimul mesaj transmis de Marcel Ciolacu până la terminarea votării în țară a fost: „Victoria e aproape! Astăzi, împreună, putem scrie istorie! Hai la vot!”, pe contul său de Facebook.