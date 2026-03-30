Karol Nawrocki: „Libertatea are nevoie să fie apărată!”

„Suntem două națiuni, despărțite de două continente, dar înrădăcinate în aceeași civilizație creștină. Iar astăzi, această civilizație este sub presiune. Nu doar din afară, ci și din interior. Auzim voci care ne spun că patriotismul este ceva de care ar trebui să ne fie rușine. Că frontierele nu contează. Că credința ar trebui scoasă din viața publică. Că tradiția este ceva ce trebuie șters. Le auziți aici, în America. Le auzim de cealaltă parte a Oceanului, în Europa. Dar permiteți-mi să vă spun clar: o națiune fără identitate este o națiune fără viitor. Și sunt sigur că noi, în Polonia și aici, în Statele Unite, nu vom permite să se întâmple așa ceva. Pentru că știm ceva ce multe elite au uitat: libertatea nu supraviețuiește de la sine. Ea are nevoie de familii puternice. Are nevoie de comunități puternice. Are nevoie de oameni dispuși să o apere. 5.48

Conservatorismul adevărat respectă națiunile. Conservatorismul adevărat respectă demnitatea umană. Conservatorismul adevărat crede în libertatea sub lege.

Dar permiteți-mi să adaug ceva important. Provocările cu care ne confruntăm nu vin doar din afară. În Europa, ele vin și din interiorul propriei noastre comunități. Să fiu clar, Polonia a luat decizia corectă aderând la Uniunea Europeană și vrem să facem parte din UE. Cred și sper că majoritatea compatrioților mei împărtășesc această viziune, că Polonia are un glas și dreptul să vorbească. De 20 de ani suntem parte din UE și acum aceasta are nevoie de o reparație urgentă. Vedem politici care, oricât de bine intenționate ar fi, riscă să slăbească însăși fundațiile forței noastre. Vedem birocrați din ce în ce mai puternici care iau decizii ce contravin bunului simț și, în loc să întărească Europa, o slăbesc.

Vorbesc despre politici energetice care merg prea repede, fără a ține cont de realitatea economică și de securitatea energetică. Despre politici de migrație care nu reușesc să protejeze frontierele și coeziunea socială. Despre încercări de centralizare a deciziilor, care marginalizează națiunile și responsabilitatea democratică.

Și uneori vedem proiecte ideologice care ne îndepărtează de valorile care au construit civilizația noastră creștină, în loc să le consolideze.

Trăim într-un moment al deciziei. Un moment în care viitorul civilizației noastre va fi modelat de alegerile pe care le facem astăzi. Vom apăra valorile noastre sau le vom abandona? Vom sta ferm sau ne vom da înapoi? Ne vom aminti cine suntem sau vom uita? Polonia și-a făcut alegerea. Alegem suveranitatea. Alegem să respectăm tradiția. Alegem libertatea.”, a declarat președintele Poloniei, Karol Nawrocki.